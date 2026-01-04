জেলা

গৃহিণী স্ত্রীর সম্পদ বিএনপি প্রার্থী আবুল খায়েরের দ্বিগুণ

লক্ষ্মীপুর
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লক্ষ্মীপুর-২ (রায়পুর ও সদর উপজেলার আংশিক) আসনে বিএনপির প্রার্থী আবুল খায়ের ভূঁইয়া। মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া হলফনামা পর্যালোচনায় দেখা গেছে, তাঁর স্থাবর, অস্থাবর অর্জনকালীন মোট সম্পদ রয়েছে ৬৬ লাখ ৬ হাজার টাকার। তবে পেশায় গৃহিণী ও ব্যবসায়ী তাঁর স্ত্রী রওশন আরা বেগমের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ রয়েছে ১ কোটি ৩৭ লাখ ৩১ হাজার টাকার। সে হিসেবে তাঁর চেয়ে তাঁর স্ত্রীর সম্পদ দ্বিগুণের বেশি।

হলফনামা অনুযায়ী, আবুল খায়ের ভূঁইয়ার বয়স ৬৫ বছর। লক্ষ্মীপুর-২ আসনের তিনি তিনবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এই আসন থেকে দুবার নির্বাচিত হন। পরে আসনটিতে উপনির্বাচন হলে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করছেন।

হলফনামা ঘেঁটে জানা যায়, আবুল খায়ের ভূঁইয়ার স্ত্রীর রওশন আরা বেগমের অকৃষিজমি রয়েছে ১ কোটি ৩৭ লাখ ৩১ হাজার ১৬০ টাকার। এর মধ্যে ১ কোটি ৩৪ লাখ ৪৫ হাজার টাকার একটি ভবন, ১ লাখ টাকা মূল্যের আছে ২০ তোলা সোনা, ১ লাখ টাকার ইলেকট্রিক পণ্য ও আসবাব রয়েছে। এ ছাড়া তাঁর কাছে নগদ টাকা রয়েছে ১৫ লাখ ৬৬ হাজার টাকা। এর বাইরে তাঁর তিনটি ব্যাংকের হিসাব নম্বরে ২ লাখ ৯৬ হাজার টাকা রয়েছে। সর্বশেষ আয়কর রিটার্নে তিনি ১ লাখ ৭২ হাজার টাকার আয়কর দিয়েছিলেন। এ রিটার্নে তাঁর আয় দেখানো হয়েছিল ২ কোটি ৭৪ হাজার টাকা।

হলফনামা অনুযায়ী আবুল খায়ের ভূঁইয়ার একটি আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। এ ছাড়া তাঁর ৬৩ লাখ ২৫ হাজার ৬১৬ টাকা মূল্যের গাড়ি রয়েছে। তাঁর নামে ১৩ লাখ টাকার গাড়ি ঋণও রয়েছে। এ ছাড়া দুই লাখ টাকার ইলেকট্রিক পণ্য ও আসবাব রয়েছে। বাড়ি ও স্থাবর সম্পত্তি থেকে তাঁর নির্ভরশীলরা (এক ছেলে ও এক মেয়ে) ভাড়া পান ১০ লাখ ৪৭ হাজার ৩২ টাকা।

স্ত্রীর চেয়ে আবুল খায়ের ভূঁইয়ার নগদ টাকা বেশি। হলফনামা অনুযায়ী, তাঁর ব্যাংক হিসাবে জমা ৫ লাখ ৯৮ হাজার ৮৯৫ টাকা, আর ৪৭ লাখ ৪২ হাজার ৯০২ টাকা নগদ রয়েছে। সর্বশেষ আয়কর রিটার্নে তাঁর আয় দেখানো হয়েছিল ২ কোটি ৩৫ লাখ ৯১ হাজার টাকা। গত বছর ৬ জুন দেওয়া এ রিটার্নে তিনি ২ লাখ ৩৮ হাজার টাকা আয়কর দিয়েছিলেন।

