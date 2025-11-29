জেলা

নরসিংদীতে বাস–অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষে একজন নিহত

নরসিংদী
সড়ক দুর্ঘটনা
নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলায় বাস ও অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে উপজেলার ঢাকা–সিলেট মহাসড়কের মাহমুদাবাদ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তি অ্যাম্বুলেন্সের চালক। তাঁর নাম মোজাম্মেল আলী (২৬)। তাঁর বাড়ি মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার মনসুর গ্রামে।

হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে এনা পরিবহনের একটি বাস দ্রুতগতিতে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। অন্যদিকে ঢাকা থেকে আসা অ্যাম্বুলেন্সটি সিলেটের দিকে যাচ্ছিল। মাহমুদাবাদ এলাকার কাঁচাবাজারসংলগ্ন স্থানে ওই বাস ও অ্যাম্বুলেন্সের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অ্যাম্বুলেন্সটি দুমড়েমুচড়ে গিয়ে চালক মোজাম্মেল গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

ভৈরব হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক শামীম আল মামুন জানান, দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও অ্যাম্বুলেন্স হাইওয়ে থানায় নেওয়া হচ্ছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

