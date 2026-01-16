রাজশাহী-২ আসন
এবি পার্টির প্রার্থীর ফেসবুকে প্রচারণা, কারণ দর্শানোর নোটিশ
রাজশাহী-২ আসনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে এবি পার্টির (আমার বাংলাদেশ পার্টি) প্রার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির সভাপতি সিনিয়র সিভিল জজ মো. শাহীন কবীর ওই নোটিশ দেন।
নোটিশে বলা হয়েছে, এবি পার্টির মনোনীত প্রার্থী মু. সাঈদ নোমান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নির্ধারিত সময়ের আগেই ভোটের প্রচার চালাচ্ছেন। ১৩ জানুয়ারি বেলা ৩টা ১০ মিনিটে টহল ও নজরদারির সময় বিষয়টি কমিটির নজরে আসে। নোটিশে তাঁর ফেসবুক আইডির একটি লিংকও উল্লেখ করা হয়েছে। কমিটির মতে, এ ধরনের প্রচার সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর ১৮ নম্বর বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। পাশাপাশি বিষয়টি ‘নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম’ হিসেবে গণ্য হতে পারে। সে কারণে কমিটি স্বপ্রণোদিত হয়ে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
নোটিশে মু. সাঈদ নোমানকে ১৮ জানুয়ারি বেলা ১১টায় রাজশাহীর সিনিয়র সিভিল জজ আদালত-১ (সদর) কার্যালয়ে সশরীর উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর এই কার্যক্রম কেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে সুপারিশসহ পাঠানো হবে না, সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
নোটিশটি দ্রুত জারি করে জারির প্রতিবেদন আদালতে পাঠানোর জন্য মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে অবগতির জন্য জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা, পুলিশ কমিশনার (আরএমপি), সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট থানায় অনুলিপি পাঠানো হয়েছে।
এ বিষয়ে প্রার্থী মু. সাঈদ নোমান প্রথম আলোকে বলেন, তিনি আদালতের নোটিশটি পেয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি এ বিষয়ে ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আদালতে সশরীর উপস্থিত হবেন।