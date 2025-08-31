রাজশাহীতে নিজ বাড়িতে বৃদ্ধাকে গলা কেটে হত্যা
রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় ফাঁকা বাড়িতে এক বৃদ্ধাকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার পালপুর মালিগাছা গ্রাম থেকে মারেজান বেগম (৬২) নামের ওই বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
গোদাগাড়ীর প্রেমতলী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ মাকসুদুর রহমান জানান, মারেজান বেগমের স্বামীর নাম নজরুল ইসলাম। তাঁর পাঁচ মেয়ে ও এক ছেলে। মেয়েদের বিয়ে হয়েছে। অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য ভারতে গেছেন তাঁর স্বামী। বাড়িতে একা ছিলেন তিনি। সন্ধ্যায় এক প্রতিবেশী নারী তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখেন, ঘরে গলাকাটা অবস্থায় পড়ে আছে মারেজান বেগমের লাশ।
খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগও (সিআইডি) আলামত সংগ্রহ করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি রাতেই রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। আজ রোববার দুপুরে ময়নাতদন্ত শেষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
এ বিষয়ে ওই বৃদ্ধার মেয়ে রিক্তা খাতুন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে গোদাগাড়ী মডেল থানায় হত্যা মামলা করেছেন।
প্রেমতলী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের পরিদর্শক মাকসুদুর রহমান বলেন, সকাল ১০টার দিকে ওই নারীকে বাড়ির বাইরে দেখেছেন প্রতিবেশীরা। তারপর তাঁকে আর দেখা যায়নি। তবে কেন এই হত্যাকাণ্ড, সে ব্যাপারে পুলিশ এখনো কিছু জানতে পারেনি। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে।