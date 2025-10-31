যশোরে ৯ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, দাদা গ্রেপ্তার
যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলায় ৯ বছরের একটি শিশু ধর্ষণের শিকার হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে দাবি করে এদিন রাতে শিশুটির মা বাদী হয়ে বাঘারপাড়া থানায় একটি মামলা করেছেন। মামলা দায়েরের পর রাতেই পুলিশ এক আসামিকে (৫৮) গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তি সম্পর্কে শিশুটির আপন দাদা।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, কাজের সূত্রে শিশুটির বাবা ও মা পাশের জেলা নড়াইলে থাকেন। শিশুটি বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকত। কয়েক দিন আগে দাদা শিশুটিকে নড়াইল থেকে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে আসেন। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে তিনি কৌশলে শিশুটিকে তাঁর কক্ষে ডেকে নেন। এরপর তিনি শিশুটিকে ধর্ষণ করেন। বিকেলে শিশুটিকে নিতে গ্রামে আসেন তার বাবা-মা। এরপর মাকে জড়িয়ে ধরে শিশুটি কাঁদতে কাঁদতে ঘটনাটি জানায়।
পরে রাত ১০টার দিকে শিশুটির মা ধর্ষণের অভিযোগে বাঘারপাড়া থানায় মামলা করেন। পরে রাত একটার দিকে পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত দাদাকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় পুলিশ শিশুটিকে উদ্ধার করে যশোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। শিশুটি এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
বাঘারপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফকির তাইজুর রহমান বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে মামলা দায়েরের পর রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়ায় আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়। শিশুটিকে উদ্ধার করে যশোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। আজ শুক্রবার শিশুটির ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ২২ ধারায় শিশুটির জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে শুক্রবার সকালে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।