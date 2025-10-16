জেলা

বরিশালে জিপিএ–৫—এ এগিয়ে মেয়েরা, ১২ প্রতিষ্ঠানের কেউ পাস করেননি

নিজস্ব প্রতিবেদক
বরিশাল
বরিশাল শিক্ষা বোর্ড

উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৬২ দশমিক ৫৭। এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ হাজার ৬৭৪ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ১ হাজার ২৭৪ মেয়ে এবং ৪৫৭ জন ছেলে। পাসের হার ও জিপিএ-৫–এর দিক দিয়ে এবারও এগিয়ে মেয়েরা।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের হলরুমে ফলাফল ঘোষণা করেন চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. ইউনুস আলী সিদ্দিকী। গত বছর এ বোর্ডে পাসের হার ছিল ৮১ দশমিক ৮৫; জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন ৪ হাজার ১৬৭ জন শিক্ষার্থী।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এ বছর উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ৫৯ হাজার ২৩৯ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেন। এর মধ্যে ছাত্র ছিল ২৮ হাজার ৯৯৪ জন এবং ছাত্রী ৩২ হাজার ৪৮৭ জন। এ বছর মোট কলেজের সংখ্যা ৩৪৯টি। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১৪৪টি কেন্দ্রে। এ বছর ১২টি কলেজে কেউ পাস করতে পারেননি।

অধ্যাপক মো. ইউনুস আলী সিদ্দিকী বলেন, বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের ফলাফল সন্তোষজনক। গত বছর পাসের হার বেশি থাকলেও এ বছর কম। তবে যাঁরা নিয়মিত পড়াশোনা করেছেন, তাঁরাই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করেছেন। যে ১২টি প্রতিষ্ঠানে কেউ পাস করেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

