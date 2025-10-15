ফেনীতে শিশু ধর্ষণের অভিযোগে সাবেক যুবদল নেতা গ্রেপ্তার
ফেনীর সোনাগাজীতে ১৩ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণের অভিযোগে যুবদলের এক সাবেক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার বিকেলে আসামিকে তাঁর বাড়ি সোনাগাজী উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের গুয়ালিয়া গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার যুবদল নেতার নাম মো. আবুল বাশার (৩৮)। তিনি নবাবপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক। বাশার সোনাগাজী উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের গুয়ালিয়া গ্রামের আবুল কালামের ছেলে।
মামলার এজাহারের বরাতে পুলিশ জানায়, যুবদল নেতা আবুল বাশার শিশুটিকে একাধিকবার ধর্ষণ করেন। সর্বশেষ ১ অক্টোবর রাতে শিশুটিকে ধর্ষণ করলে বিষয়টি জানাজানি হয়। এ ঘটনায় শিশুটির সৎমা দুজনকে আসামি করে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার বাশার অপরাধের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। আসামিকে বৃহস্পতিবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে। একই দিন নির্যাতিত শিশুটির শারীরিক পরীক্ষার জন্য ফেনী ২৫০ শয্যার হাসপাতালে পাঠানো হবে।