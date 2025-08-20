ভোলাগঞ্জে নেওয়া হয়েছে ঢাকায় জব্দ ৮০ হাজার ঘনফুট পাথর

ভোলাগঞ্জে নেওয়া হয়েছে ঢাকায় জব্দ ৮০ হাজার ঘনফুট পাথর
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের পর্যটনকেন্দ্র সাদাপাথর থেকে লুট করে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া ৮০ হাজার ঘনফুট পাথর ফিরিয়ে আনা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে প্রায় ৮০ হাজার ঘনফুট পাথর কোম্পানীগঞ্জের ভোলাগঞ্জে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সাদাপাথর থেকে পাথর লুটপাটের ঘটনা আলোচনায় আসার পর এই প্রথম সিলেটের বাইরে জব্দ করা পাথর ফিরিয়ে আনা হলো।
বুধবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার মো. পারভেজ। এর আগে ১৪ আগস্ট ঢাকার ডেমরার সারুলিয়ায় শীতলক্ষ্যা নদীর তীর থেকে বিপুল পরিমাণ পাথর উদ্ধারের তথ্য দিয়েছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পাথরগুলো সিলেটের ভোলাগঞ্জ থেকে লুট করা হয়েছিল বলে সে সময় জানানো হয়েছিল। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রে প্রায় দুই লাখ ঘনফুট পাথর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।
এদিকে বুধবার যৌথ বাহিনী ও টাস্কফোর্স পাথর উদ্ধারে অষ্টম দিনের মতো অভিযান পরিচালনা করেছে। এদিন বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এক লাখ সাত হাজার ঘনফুট পাথর জব্দ করা হয়েছে। অভিযান সূত্রে জানা গেছে, সিলেট সদর উপজেলার ধূপাগুল এলাকায় সিলেট জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তমালিকা পালের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে এক লাখ পাঁচ হাজার ঘনফুট পাথর জব্দ করা হয়েছে। পাথরগুলো কলাপাতা ও বালু দিয়ে ঢাকা ছিল।
তমালিকা পাল বলেন, উদ্ধার করা পাথরগুলো স্থানীয় ইউপি সদস্য এবং সিলেটের বিমানবন্দর থানা–পুলিশের জিম্মায় দেওয়া হয়েছে। পরে সেগুলো সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রে নেওয়া হবে।
গোয়াইনঘাটের জুমপার এলাকা থেকে বুধবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রতন কুমার অধিকারী।
প্রথম আলোকে রতন কুমার বলেন, উদ্ধার হওয়া পাথরগুলো জাফলং জিরো পয়েন্ট এলাকায় প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া সিলেট জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইফ্রাহিম ইকবাল চৌধুরী জানিয়েছেন, তিনি বুধবার সাদাপাথরে উদ্ধার করা পাথর প্রতিস্থাপনের কাজ করেছেন।