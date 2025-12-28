জেলা

রংপুরে শহীদ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে দেড় ঘণ্টা অবস্থান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক
রংপুর
রংপুরে শহীদ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে ইনকিলাব মঞ্চ। আজ রোববার দুপুরে রংপুর জিলা স্কুলের সামনে শহীদ হাদি চত্বরেছবি: প্রথম আলো

শহীদ ওসমান বিন হাদির হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে রংপুরে দ্বিতীয় দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে ইনকিলাব মঞ্চ। আজ রোববার বেলা দুইটার দিকে রংপুর নগরের শহীদ হাদি চত্বরে (পূর্ব নাম ডিসির মোড়) এ কর্মসূচি শুরু হয়।

এর আগে শহীদ ওসমান হাদির হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে আজ রোববার বেলা দুইটা থেকে সারা দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে সর্বাত্মক অবরোধ পালনের ঘোষণা দেয় ইনকিলাব মঞ্চ। গতকাল শনিবার রাত পৌনে একটার দিকে ইনকিলাব মঞ্চের এক ফেসবুক পোস্টে বিষয়টি জানানো হয়।

রংপুরে ইনকিলাব মঞ্চ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ডাকে এ কর্মসূচিতে আহত জুলাই যোদ্ধা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় ছাত্রশক্তির বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মী অংশ নেন। অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন জাতীয় ছাত্রশক্তির মহানগর কমিটির আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহম্মদ, সদস্যসচিব হাজিম উল হক, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মহানগর কমিটির সদস্যসচিব রহমত আলী, মুখপাত্র নাহিদ হাসান খন্দকার, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সমন্বয়ক শামসুর রহমান ও ইনকিলাব মঞ্চের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক জাহিদ হাসান।

ইনকিলাব মঞ্চের রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক জাহিদ হাসান বলেন, ‘আমাদের দাবি হচ্ছে, যাঁরা বা যে গোষ্ঠী হাদি ভাইয়ের এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত, তাঁদের দ্রুত বিচার সম্পন্ন করতে হবে। ডিএমপি কমিশনার আজ সংবাদ সম্মেলনে যেসব কথা বললেন, আমরা আসলে আশানুরূপ কোনো ফল পাইনি। আমরা আশা করেছিলাম, হয়তো তিনি নতুন কোনো বার্তা দেবেন আমাদের। কিন্তু সেই আগের মতোই বললেন যে খুনি ভারতে পালিয়ে গেছেন। এখন পর্যন্ত কোনো অগ্রগতি আমরা দেখতে পাচ্ছি না।’

বেলা সাড়ে তিনটার দিকে অবস্থান কর্মসূচি শেষ করেন আন্দোলনকারীরা। অবস্থান কর্মসূচি থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়, কেন্দ্রীয় ইনকিলাব মঞ্চের সঙ্গে সমন্বয় করে পরবর্তী সময়ে কর্মসূচি দেওয়া হবে।

