গানে গানে ‘হাউসের নাইয়া’র মোড়ক উন্মোচন

গানে গানে ‘হাউসের নাইয়া’র মোড়ক উন্মোচন
সিলেটের প্রয়াত মরমি কবি গিয়াসউদ্দিন আহমদের লেখা বহুল জনপ্রিয় ‘মরিলে কান্দিস না আমার দায়’ গানের পঙ্ক্তি কমবেশি সব বাঙালিই জানেন। ওই গীতিকবির ছেলে মু. আনোয়ার হোসেন (রনি) একজন সুপরিচিত নাট্যকার। গানও লেখেন। সম্প্রতি বেরিয়েছে তাঁর গানের সংকলন ‘হাউসের নাইয়া’।
সিলেটের প্রকাশনাসংস্থা বুনন থেকে প্রকাশিত ‘হাউসের নাইয়া’ গীতিসংকলনের মোড়ক উন্মোচন আজ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। নগরের জিন্দাবাজার এলাকায় বইয়ের বিপণনপ্রতিষ্ঠান বাতিঘরে এ অনুষ্ঠান হয়। মু. আনোয়ার হোসেনের ৬০ বছর বয়সে পদার্পণ উপলক্ষে বুনন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সিলেটের সাহিত্য, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন অঙ্গনের অন্তত দেড় শ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।
‘হাউসের নাইয়া’ বইয়ের সম্পাদক সুমনকুমার দাশের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমেই গীতিকারকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন বুননের প্রকাশক খালেদ উদ-দীন। এ সময় গীতিকারের স্ত্রী রন্ধনশিল্পী ও সংবাদ পাঠক কুমকুম হাজেরা উপস্থিত ছিলেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশ বেতারের তালিকাভুক্ত গীতিকার আনোয়ার হোসেনের নির্বাচিত ৮২টি গান বইটিতে সংকলিত হয়েছে। নিগূঢ় তত্ত্ব, বিচ্ছেদ, আঞ্চলিকসহ নানা ধারার গান এতে ঠাঁই পেয়েছে। গানের বইয়ের পাশাপাশি লেখকের পাঁচটি নাটকের বইও প্রকাশিত হয়েছে।
গীতিকারকে ফুল দিয়ে অভিনন্দিত করার পর সদ্য প্রকাশিত বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এ পর্বে প্রবীণ সংগীতশিল্পী হিমাংশু বিশ্বাস, লেখক আবুল ফতেহ ফাত্তাহ, মিহিরকান্তি চৌধুরী, জামান মাহবুব, মোস্তাক আহমাদ দীন, পুলিন রায়, সাংবাদিক লিয়াকত শাহ ফরিদী, সম্মিলিত নাট্য পরিষদ সিলেটের প্রধান পরিচালক শামসুল বাসিত শেরো, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাজিয়া চৌধুরী ও ফারজানা সিদ্দিকা, ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) সিলেটের সদস্যসচিব আবদুল করিম চৌধুরী কিম উপস্থিত ছিলেন।
মোড়ক উন্মোচনের পরপরই ‘রনির গানযাপন’ শীর্ষক আয়োজন শুরু হয়। এ পর্বে রনি রচিত গান পরিবেশন করেন প্রবীণ ও নবীন শিল্পীরা। পরিবেশনায় অংশ নেন শিল্পী হিমাংশু বিশ্বাস ও শামীম আহমদ, বাউল সূর্যলাল দাস ও শাহীনূর আলম সরকার, শিল্পী তন্বি দে, প্রদীপ মল্লিক ও লিংকন দাশ। এ ছাড়া যৌথ কণ্ঠে গান পরিবেশন করেন শিল্পী অরূপ বাউল ও সোনিয়া সুভদ্রা।