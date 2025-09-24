আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ‍পুলিশ কমিশনারের কার্যালয় ঘেরাও

রংপুরে সাংবাদিককে হেনস্তা
আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে পুলিশ কমিশনারের কার্যালয় ঘেরাও
রংপুরে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক লিয়াকত আলীকে ‘মব’ করে তুলে নিয়ে গিয়ে হেনস্তার প্রতিবাদ ও মামলার আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে পুলিশ কমিশনার কার্যালয় ঘেরাও করেছেন জেলায় কর্মরত সংবাদকর্মীরা। তাঁরা আসামিদের গ্রেপ্তারে তিন দিনের সময়সীমা দেন।
আজ বুধবার দুপুরে সম্মিলিত সাংবাদিক সমাজের ব্যানারে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে রংপুর সাংবাদিক ইউনিয়ন (আরপিইউজে), রংপুর প্রেসক্লাব, সিটি প্রেসক্লাব, রিপোর্টার্স ক্লাব, রিপোর্টার্স ইউনিটি, ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, টেলিভিশন ক্যামেরা জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ও অনলাইন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা অংশ নেন।
আরপিইউজের সভাপতি সালেকুজ্জামানের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন ভুক্তভোগী দৈনিক সংবাদের বিভাগীয় প্রতিনিধি ও বাংলা ট্রিবিউনের রংপুর প্রতিনিধি লিয়াকত আলী, রংপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মাহবুব রহমান, সিটি প্রেসক্লাবের সভাপতি স্বপন চৌধুরী, রংপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সরকার মাজহারুল ইসলাম, সময় টেলিভিশনের ব্যুরোপ্রধান নাজমুল আলম, এখন টেলিভিশনের ব্যুরোপ্রধান মোকাররম হোসাইন প্রমুখ।
বক্তারা অভিযোগ করেন, লিয়াকত আলীকে হেনস্তার ঘটনায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও প্রমাণ উপস্থাপন করে ১৪ জনের নাম উল্লেখে মামলা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত মাত্র দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।
পরে সাংবাদিকদের ঘেরাও কর্মসূচিতে আসেন পুলিশ কমিশনার মো. মজিদ আলী। এ সময় তাঁকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে সব আসামিকে গ্রেপ্তারে তিন দিনের সময়সীমা দেওয়া হয়। এ সময় মজিদ আলী বলেন, এরই মধ্যে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এক আসামি ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছেন। সেখানে নেপথ্যের কয়েকজনের নাম এসেছে। অন্য আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দ্রুত সময়ের মধ্যে অভিযোগপত্র দেওয়া হবে।