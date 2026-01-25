বেহাল মহাসড়কে কাত হয়ে পড়ল মোটরসাইকেল, ট্রাকচাপায় চালক নিহত

বেহাল মহাসড়কে কাত হয়ে পড়ল মোটরসাইকেল, ট্রাকচাপায় চালক নিহত
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে বেহাল সড়কে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলের চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাত ১০টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সরাইল উপজেলা সদরের কুট্টাপাড়া খেলার মাঠ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত রতন মিয়া (৩৪) আশুগঞ্জ উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের আলমনগর গ্রামের খেলু মিয়ার ছেলে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলের অন্য দুই আরোহী হুমায়ুন মিয়া (৫৫) ও রাতুল মিয়া (১৮)।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, রতন মিয়া মোটরসাইকেল চালিয়ে আশুগঞ্জ থেকে সরাইল উপজেলা সদরে বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছিলেন। তাঁর মোটরসাইকেলে হুমায়ুন মিয়া ও রাতুল মিয়া নামের আরও দুজন আরোহী ছিলেন। গতকাল রাত ১০ টার দিকে মোটরসাইকেলটি উপজেলা সদরের কুট্টাপাড়া এলাকায় বেহাল সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাত হয়ে পড়ে। তখন একটি ট্রাক এসে মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। চালক রতন মিয়া ঘটনাস্থলে নিহত হন। অপর দুই আরোহী আহত হন। আহত দুই আরোহীর মধ্যে হুমায়ুন মিয়াকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। রাতুল মিয়াকে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। পরে হাইওয়ে পুলিশ ট্রাকটি আটক করে।
সরাইল খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম প্রথম আলোকে বলেন, মহাসড়কের উন্নয়নকাজ চলমান থাকায় এমনিতেই সড়ক বেহাল। ওই মোটরসাইকেলে তিনজন আরোহী ছিলেন। সড়ক বেহাল হওয়ায় চালক মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি। ওই ঘটনার পর ট্রাকটি আটক করা হয়েছে, তবে চালক পালিয়েছেন। এ ঘটনায় মামলার প্রক্রিয়া চলমান।