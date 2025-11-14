মেঘনায় সিমেন্টবোঝাই ট্রলারডুবি, নিখোঁজ দুই শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

মেঘনায় সিমেন্টবোঝাই ট্রলারডুবি, নিখোঁজ দুই শ্রমিকের লাশ উদ্ধার
নারায়ণগঞ্জে মেঘনা নদীতে সিমেন্টবোঝাই ট্রলারডুবির ঘটনায় নিখোঁজ দুই শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল তাঁদের লাশ উদ্ধার করে।
গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে সোনারগাঁয়ের মেঘনা নদীতে সিমেন্টবোঝাই একটি ট্রলার ডুবে নিখোঁজ হন ট্রলারে থাকা দুই শ্রমিক রনি সরদার (২০) ও মো. শুভ (৩৫)। তাঁরা বরিশালের বন্দর থানা এলাকার বাসিন্দা। আজ দুপুরে উপজেলার বৈদ্যেরবাজার ইউনিয়নের সোনাময়ী এলাকা থেকে তাঁদের লাশ উদ্ধার করা হয়।
বৈদ্যেরবাজার নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মাহবুবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে বরিশালে নেওয়ার জন্য সোনারগাঁয়ের একটি সিমেন্ট কারখানা থেকে একটি ট্রলারে দুই হাজার ব্যাগ সিমেন্ট লোড করা হয়। এরপর ট্রলারটি নদীতীর থেকে কিছু দূরে নোঙর করে রেখে ট্রলারে থাকা তিনজন শ্রমিক ঘুমিয়ে পড়েন। ভোর সাড়ে তিনটার দিকে তাঁরা ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় ট্রলারটি ডুবে যায়। একজন সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও বাকি দুজন নিখোঁজ হন। আজ শুক্রবার সকাল থেকে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে দুপুরে তাঁদের লাশ উদ্ধার করা হয়। তবে ডুবে যাওয়া ট্রলারটির এখনো সন্ধান মেলেনি। ট্রলারটি কীভাবে ডুবে গিয়েছিল, তা–ও এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি পুলিশ।
এ বিষয়ে সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশেদুল ইসলাম বলেন, পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় আজ শুক্রবার বিকেল ৫টায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ দুটি স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি।