জেলা

গভীর রাতে বিএনপি নেতার বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণ, অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএনপি নেতার বাড়িতে রেখে যাওয়া ককটেল। মুখোশধারী সন্ত্রসাসীরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কয়েকটি ককটেল রেখে যানছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে প্রয়াত বিএনপি নেতা নুরুল ইসলামের বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে তাঁর কদম রসুল এলাকার বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। নুরুল ইসলাম উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পরপর চারটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনার পর তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে ফোন পেয়ে পুলিশ আসে। ঘটনাস্থল থেকে দুটি অবিস্ফোরিত ককটেল ও পেট্রলবোমার বোতল উদ্ধার করেছে পুলিশ।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, মুখোশধারী ছয় ব্যক্তি এসে চারটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। এতে ভবনের জানালার কাচ ভাঙলেও কেউ হতাহত হননি।

প্রয়াত নুরুল ইসলামের ছেলে আবু সুফিয়ান সাংবাদিকদের বলেন, ছয়জন দুর্বৃত্ত মুখোশ পরে এসে পরপর চারটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। দুই পেট্রলবোমা রেখে চলে যায়। বিকট শব্দ শুনে তাঁরা খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এ সময় তাঁরা পুলিশের জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯–এ ফোন দিয়ে পুলিশকে বিষয়টি জানান। পরে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে আসে।

সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহিনুল ইসলাম বলেন, ৯৯৯–এ ফোন পেয়ে পুলিশের একটি দলকে ঘটনাস্থলে পাঠান। তাঁরা একটি অবিস্ফোরিত ও একটি অর্ধ বিস্ফোরিত ককটেল ও দুটি পেট্রলবোমার বোতল উদ্ধার করেন। সেগুলো নিষ্ক্রিয় করার জন্য পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

