প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি চবিসাসের
প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক নূরুল কবীরের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (চবিসাস)। গতকাল শুক্রবার রাতে দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক সোহেল রানার স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ দাবি জানায় সংগঠনটি।
এ হামলার ঘটনাকে স্বাধীন সাংবাদিকতার ওপর আঘাত উল্লেখ করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন সংগঠনের সভাপতি জানে আলম ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজ শুভ্র। বিবৃতিতে বলা হয়, যারা মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সহ্য করতে পারে না, তারাই কলমের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। ভয় দেখিয়ে সত্যকে থামানো যাবে না।
চবিসাসের বিবৃতিতে এ ছাড়াও বলা হয়, সাংবাদিক সমাজ ভয়ভীতির কাছে মাথানত করবে না এবং সত্য প্রকাশে কখনো নীরব থাকবে না। সাংবাদিক, সম্পাদক ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর ও দৃশ্যমান ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।