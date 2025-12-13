জেলা

অটোরিকশাকে ৩০০ মিটার দূরে ঠেলে নিয়ে গেল ট্রেন, চালক নিহত

প্রতিনিধি
নরসিংদী
ট্রেন দুর্ঘটনা
প্রতীকী ছবি

নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলায় ট্রেনের ধাক্কায় রেললাইনে উঠে পড়া এক সিএনজিচালিত অটোরিকশা দুমড়েমুচড়ে চালক নিহত হয়েছেন। এ সময় অটোরিকশাটিকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে ঠেলে নিয়ে যায় ট্রেনটি। শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা দিকে রায়পুরার মির্জানগর ইউনিয়নের খানাবাড়ি রেলস্টেশন–সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত অটোরিকশাচালকের নাম মো. ওসমান মিয়া (৩৫)। তিনি রায়পুরা উপজেলার মির্জানগর ইউনিয়নের উত্তর মির্জানগর গ্রামের মৃত আবদুল খালেকের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে নিহত ব্যক্তির স্বজনেরা জানান, শনিবার বিকেলে বাড়ি থেকে অটোরিকশা নিয়ে উপার্জনের আশায় বের হন ওসমান। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে তিনি অটোরিকশাটিকে নিয়ে খানাবাড়ি রেলস্টেশন–সংলগ্ন রেলক্রসিং পার হচ্ছিলেন। এ সময় তাঁর অটোরিকশায় কোনো যাত্রী ছিলেন না। ঠিক তখনই ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা আন্তনগর সুবর্ণ এক্সপ্রেস ট্রেনটি চট্টগ্রামের দিকে যাচ্ছিল। ওই ট্রেনের ধাক্কায় অটোরিকশাটি প্রায় ৩০০ মিটার দূরে যাওয়ার পর রেললাইন থেকে ছিটকে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলে চালক ওসমান মারা যান।

স্থানীয় লোকজন সিএনজির ভেতর থেকে চালক ওসমানের লাশ উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে নিহত ব্যক্তির স্বজনেরা ঘটনাস্থলে এসে তাঁর লাশ বাড়িতে নিয়ে যান। দুমড়েমুচড়ে যাওয়া অটোরিকশাটি একটি ভ্যানে করে নিয়ে যান স্থানীয় লোকজন ও স্বজনেরা।

এসব তথ্য নিশ্চিত করে নরসিংদী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. নাজিম উদ্দীন জানান, ‘খবর পেয়ে নিহত সিএনজিচালকের বাড়ি এসেছি। নিহতের পরিবারের সদস্যদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লাশ বিনা ময়নাতদন্তে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

