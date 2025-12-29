কুমিল্লা-৪ আসনে হাসনাত আবদুল্লাহর জন্য সরে দাঁড়ালেন জামায়াতের প্রার্থী

কুমিল্লা-৪ আসনে হাসনাত আবদুল্লাহর জন্য সরে দাঁড়ালেন জামায়াতের প্রার্থী
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-৪ (দেবীদ্বার) আসনে নির্বাচন করছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতায় গেছে এনসিপি। এরই ধারাবাহিকতায় এই আসনে জামায়াতের প্রার্থী সাইফুল ইসলাম (শহিদ) নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন।
জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের সমমনা ৮টি দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে এনসিপি। গতকাল রোববার ঢাকায় জোটের শীর্ষ নেতাদের সংবাদ সম্মেলনের কয়েক ঘণ্টা পরই কুমিল্লা-৪ (দেবীদ্বার) আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী সাইফুল ইসলাম নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন।
সাইফুল ইসলাম কুমিল্লা উত্তর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি। এই আসনে এনসিপির মনোনীত প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহর বাড়ি। ২৩ ডিসেম্বর এনসিপির নেতা-কর্মীরা হাসনাতের পক্ষে জুলাই শহীদ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। জামায়াত মনোনীত প্রার্থীও মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন।
গতকাল রোববার রাতে সাইফুল ইসলাম নিজের ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টের মাধ্যমে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা জানান। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ। কেন্দ্রীয় সংগঠনের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে নির্বাচন থেকে নিজেকে আড়াল করে নিলাম। আল্লাহ যেন দ্বীন কায়েমের পথে আমৃত্যু টিকে থাকার তৌফিক দান করেন।’
এ প্রসঙ্গে সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘সংগঠন থেকে যেই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে, সেটাকে আমি স্বাগত জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছি। আমাদের কর্মীদের ত্যাগের জন্য মহান রবের কাছে দোয়া করি, তাঁরা সব সময় আমার পাশে আছেন। নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেও আমি দেবীদ্বারের মানুষের পাশে সব সময় থাকব। হয়তো জনগণের ভালোবাসা ও প্রত্যাশা পূর্ণাঙ্গভাবে পূরণ করতে পারব না। এরপরও সংগঠনের সিদ্ধান্ত কল্যাণ বয়ে আনবে বলে আমি বিশ্বাস করি।’