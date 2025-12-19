জেলা

চট্টগ্রামে চাঁদা না পেয়ে গুলি ছোড়ার ঘটনায় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
অস্ত্র হাতে নির্মাণাধীন ভবনে ঢুকছে সন্ত্রাসীরাছবি: ভিডিও থেকে

চট্টগ্রামে ব্যস্ত সড়কের পাশে একটি নির্মাণাধীন ভবনের মালিকের কাছে চাঁদা না পেয়ে অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি করার ঘটনায় মো. দিদার নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে নগরের পাঁচলাইশ থানার নাজিরপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোলায়মান প্রথম আলোকে বলেন, একটি নির্মাণাধীন ভবনের মালিকের কাছে ৫০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিল সন্ত্রাসীরা। চাঁদা না পেয়ে গত ১৪ ডিসেম্বর নগরের হামজারবাগ এলাকায় নূর মোহাম্মদের মালিকানাধীন ওই ভবনে হামলা চালায় তারা।

ওসি আরও বলেন, ‘ওই সময় সন্ত্রাসীরা অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি ছোড়ে এবং নির্মাণশ্রমিকদের মারধর করে। একপর্যায়ে ঘটনাস্থলে থাকা নির্মাণকাজ তদারককারী প্রকৌশলী ওমর ফারুকের কাছ থেকে তারা ৫০ হাজার টাকা ও একটি আইফোন ছিনিয়ে নেয়। এরপরও সন্ত্রাসীরা ৫০ লাখ টাকা দাবি করতে থাকে।’

এ ঘটনায় ভবনটির তত্ত্বাবধায়ক নূর মোহাম্মদ বাদী হয়ে থানায় মামলা করেন। ওসি মো. সোলায়মান বলেন, ‘মামলার পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে অস্ত্রধারী দিদারকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল ও ২১টি গুলি উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় জড়িত বাকিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।’

এ ঘটনা নিয়ে গত বৃহস্পতিবার প্রথম আলোতে ‘চট্টগ্রামে দিনদুপুরে ব্যস্ত সড়কের পাশে অস্ত্র উঁচিয়ে চাঁদা দাবি’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপরই ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় মামলাটি করা হয়।

