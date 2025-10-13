জেলা

নাটোরে হোটেলকক্ষ থেকে ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার

নাটোর শহরের নিচাবাজারের একটি আবাসিক হোটেলের কক্ষ থেকে এক ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার রাতে নিচাবাজারের ‘নাটোর বোর্ডিং’ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত ব্যবসায়ীর নাম আনোয়ার পারভেজ (৫৫)। তিনি টাঙ্গাইলের মির্জাপুর এলাকার জহু মিয়ার ছেলে। তিনি নাটোর বোর্ডিংয়ের অতিথি ছিলেন।

নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুর রহমান জানান, আজ সোমবার সকালে সদর হাসপাতালের মর্গে লাশটির ময়নাতদন্ত করা হবে।

নাটোর সদর থানা সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার রাত ১০টার দিকে আনোয়ার পারভেজ নাটোর বোর্ডিংয়ের চারতলার ৬২ নম্বর কক্ষ ভাড়া নেন। এরপর তাঁকে আর ঘর থেকে বের হতে দেখা যায়নি। গতকাল দুপুরে হোটেলের পরিচ্ছন্নতাকর্মী কক্ষ পরিষ্কার করার জন্য তাঁর কক্ষের সামনে গিয়ে দরজা খোলার জন্য ডাকাডাকি করেন। কিন্তু কোনো সাড়া পাননি। তিনি হোটেলের ব্যবস্থাপককে বিষয়টি জানান। ব্যবস্থাপক সন্ধ্যায় বিষয়টি সদর থানায় জানান। রাত আটটার দিকে পুলিশ হোটেলে এসে প্রথমে ডাকাডাকি করেন। কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। পরে কক্ষের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে মেঝেতে ওই ব্যবসায়ীর লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ।

ওসি মাহবুর রহমান বলেন, লাশ উদ্ধারের ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষ হলে তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। তবে প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে, ওই ব্যবসায়ী অসুস্থতার কারণে মারা যেতে পারেন। তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাঁরা নাটোরে আসছেন।

