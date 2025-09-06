জেলা

পঞ্চগড়ে ভাতিজার ধাক্কায় পড়ে যান মুক্তিযোদ্ধা নাজিম, পরে মৃত্যু

প্রতিনিধি
পঞ্চগড়
পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলায় নলকূপের পানি যাওয়ার নালা নিয়ে চাচা-ভাতিজার কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে ভাতিজার ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গিয়ে চাচা বীর মুক্তিযোদ্ধা নাজিম উদ্দিনের (৮০) মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার ধামোর ইউনিয়নের গিরাগাঁও এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নাজিম উদ্দিনের ভাতিজা শাহ আলম (৪২) একই এলাকায় পাশাপাশি বাড়িতে থাকেন।

পরিবার ও স্থানীয়দের বরাত দিয়ে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য শাহিরুল ইসলাম জানান, নলকূপের নালা ভাতিজার বাড়ির উঠান ঘেঁষে যাওয়াকে কেন্দ্র করে আগে থেকেই তাঁদের বিরোধ ছিল। আজ দুপুরে কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে শাহ আলম চাচাকে ধাক্কা দিলে তিনি মাটিতে পড়ে যান। নাজিম উদ্দিনের স্ত্রী হামিদা বেগম তাঁকে ঘরে নেওয়ার কিছুক্ষণ পরই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর ভাতিজা শাহ আলম পালিয়ে যান।

খবর পেয়ে বিকেলে আটোয়ারী থানার পুলিশ নাজিমের লাশ উদ্ধার করে প্রাথমিক সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে গেছে।

আটোয়ারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম সরকার বলেন, প্রাথমিক সুরতহালে নাজিম উদ্দিনের শরীরে আঘাতের চিহ্ন মেলেনি। ধারণা করা হচ্ছে, স্ট্রোক করে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।

