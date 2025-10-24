বাগেরহাটে গরুচোর সন্দেহে পিটুনিতে নিহত ১, আহত ৩
বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে গরুচোর সন্দেহে পিটুনিতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও তিনজন। আজ শুক্রবার ভোররাতে উপজেলার বলভদ্রপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত মো. মতিয়ার রহমানের (৪৫) বাড়ি বাগেরহাট সদর উপজেলার চরগ্রাম এলাকায়। আহত তিনজন হলেন কচুয়া উপজেলার ভাগা বাজার এলাকার মো. রমন হাওলাদার (৩৮), ফকিরহাট উপজেলার চাকুলি গ্রামের মো. আসাদুল শেখ (৪০) ও আরপাড়া গ্রামের মো. জনি (৩৮)। আহত ব্যক্তিরা খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
স্থানীয় লোকজন জানান, বলভদ্রপুর গ্রামটি পিরোজপুর জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা। দীর্ঘদিন ধরে এ অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে রাতে পিকআপ ও ট্রাকে করে গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে অনেক এলাকায় রাতে পাহারায় থাকেন এলাকাবাসী। শুক্রবার ভোর পৌনে চারটার দিকে গ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় একটি পিকআপকে সন্দেহ হলে স্থানীয় লোকজন ধাওয়া করেন।
মোরেলগঞ্জের মহিশপুরা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. তালেবুল্লাহ বলেন, এলাকাবাসী ধাওয়া করলে পিকআপটি দ্রুতগতিতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এ সময় চারজনকে ধরে পিটুনি দেন এলাকাবাসী। পরে পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার আগেই একজনের মৃত্যু হয়।
মোরেলগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মুফতি কামাল হোসেন বলেন, আজ সকাল সোয়া ১০টার দিকে চারজনকে হাসপাতালে আনা হয়। মতিয়ারকে আনা হয় মৃত অবস্থায়। আহত তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুপুরের দিকে তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
মোরেলগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ভবতোশ চন্দ্র মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।