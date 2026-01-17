মোটরসাইকেলে বন্ধুকে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলেন, পথে জিপের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু

মোটরসাইকেলে বন্ধুকে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলেন, পথে জিপের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ইটবোঝাই জিপের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে উপজেলার নানুপুর-খিরাম সড়কের লম্বাটিলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম মুহাম্মদ শাকিল (৪২)। তিনি একই উপজেলার খিরাম ইউনিয়নের মগকাটা এলাকার আবদুল কাদেরের ছেলে। একই দুর্ঘটনায় আলাউদ্দিন তালুকদার (৩৯) নামের একজন আহত হয়েছেন। তিনি মুহাম্মদ শাকিলের বন্ধু। শাকিলের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছিলেন তিনি।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আলাউদ্দিনের বাড়ি চট্টগ্রামের আনোয়ারায়। তিনি শাকিলের সঙ্গে চট্টগ্রাম থেকে মোটরসাইকেলে ফটিকছড়িতে যাচ্ছিলেন। মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন শাকিল। পথে লম্বাটিলা এলাকায় একটি ইটবোঝাই জিপের সঙ্গে তাঁদের মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এতে দুজনই আহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে ফটিকছড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শাকিলকে মৃত ঘোষণা করেন। আর গুরুতর আহত আলাউদ্দিনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
জানতে চাইলে ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুহাম্মদ সেলিম প্রথম আলোকে বলেন, ইটবোঝাই একটি জিপ গাড়ির সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে শাকিল নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তির পরিবার ময়নাতদন্ত ছাড়া লাশ দাফনের অনুমতি চেয়েছে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হলে পরিবারকে লাশ হস্তান্তর করা হবে।