ঝিনাইদহে জিপিএ-৫ উৎসব: ‘সমৃদ্ধশালী দেশ গড়তে চাই, তার জন্য তৈরি হতে হবে’

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঝিনাইদহ
ঝিনাইদহে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববারছবি: প্রথম আলো

ঝিনাইদহে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার সকাল ১০টায় শহরের জোহান ড্রিম ভ্যালি পার্কে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’—এই স্লোগানে শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রথম আলো।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মজিদ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘সব ভালো কাজের সঙ্গে আমরা থাকতে চাই। পরিশ্রম ও ধৈর্য ছাড়া সফলতা আসে না। তোমরা সবাই ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করবে। তোমার হাত ধরে সমাজ এবং দেশ পরিবর্তিত হবে। আমরা চাই একটি সমৃদ্ধশালী দেশ গড়তে আর তার জন্য তৈরি হতে হবে। আজ যারা আমার সামনে বসে আছে, তারাই সেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।’

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক সোহরাব হোসেন, আন্দুলিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহমুদুল হক, ঝিনাইদহ পৌর মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শাহনাজ পারভীন, জোহান ড্রিম ভ্যালি পার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা রহমান এবং বন্ধুসভার সভাপতি বিপাসা আহম্মেদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক আজাদ রহমান।

আয়োজকেরা জানান, শিক্ষার্থীদের মেধা ও সাফল্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ আয়োজন করা হয়েছে। এতে এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৯ শতাধিক শিক্ষার্থীকে সম্মাননা স্মারক ও সনদ প্রদান করা হয়।

আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি এবং সহযোগিতায় থাকছে কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।

