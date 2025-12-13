প্রাইভেট কারে তুলে গ্যারেজে নিয়ে কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ, চালক আটক

প্রাইভেট কারে তুলে গ্যারেজে নিয়ে কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ, চালক আটক
বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছিল এক কিশোরী (১৬)। পথে প্রাইভেট কারের চালক কৌশলে কিশোরীকে নিয়ে পালিয়ে যান। পরে আটকে রেখে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ।
জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ কল পেয়ে গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে ময়মনসিংহ নগরীর একটি গ্যারেজ থেকে কিশোরীকে উদ্ধার করা হয়। অভিযুক্ত যুবককে আটক করেছে পুলিশ।
আটক হওয়া প্রাইভেট কারের চালকের নাম মো. মনির হোসেন (৪৫)। তিনি ময়মনসিংহ নগরের আকুয়া মাদ্রাসা কোয়ার্টার শিকদার বাড়ি মোড় এলাকার বাসিন্দা। তাঁর প্রাইভেট কারটিও জব্দ করেছে পুলিশ।
পুলিশ জানায়, কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার এক কিশোরী রাজধানীর উত্তরা এলাকায় পোশাক কারখানায় কাজ করত। সেখানে কাজের সুবাদে পরিচয় হয় এক তরুণের সঙ্গে। তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সুবাদে ওই তরুণের সঙ্গে ত্রিশাল উপজেলায় খালার বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছিল কিশোরী। মনিরের প্রাইভেট কারে যাত্রী ছিল তারা। পথে ওই তরুণকে চায়ের দোকানে রেখে কিশোরীকে নিয়ে চলে যান চালক।
আটকের পর মনির হোসেনের বিষয়ে আরও কিছু তথ্য পায় পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে ২০১৯ সালেও এক যাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে ঢাকার তুরাগ থানায় মামলা আছে।
এসব তথ্য নিশ্চিত করে ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, কিশোরীকে কৌশলে অপহরণ করে গ্যারেজের ভেতর প্রাইভেট কারে রেখে ধর্ষণ করেন মনির হোসেন। প্রাইভেট কারের ভেতরেই মেয়েটিকে আটকে রাখা হয়েছিল। মেয়েটি কৌশলে ৯৯৯-এ কল করলে তাকে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।