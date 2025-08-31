কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ‘আমরন অনশনে’ বসেছেন শিক্ষার্থীরা
ময়মনসিংহের ত্রিশালে অবস্থিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণার দাবিতে অনশনে বসেছেন কয়েকজন শিক্ষার্থী। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনিক ভাবনের সামনে অনশনে বসেন তাঁরা।
অনশনে বসা শিক্ষার্থীদের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের জেনাস ভৌমিক। তিনি বলেন, ‘গণ–অভ্যুথানের পর আমরা নতুন উপাচার্যকে ছাত্র সংসদের জন্য ১৬ জানুয়ারি স্মারকলিপি দিয়েছি, সিন্ডিকেট সদস্যদেরও জানিয়েছি। কিন্তু নতুন প্রশাসন কোনো প্রতিকার শিক্ষার্থীদের দিতে পারেনি। ছাত্র সংসদের দাবিতে আমরা ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক কর্মসূচি করে আসছি। দেয়াল লিখন, প্রতীকী অবস্থান কর্মসূচি, গণসংযোগ কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছি। কিন্তু প্রশাসন এখনো ছাত্র সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা না করায় বাধ্য হয়ে শিক্ষার্থীদের আমরণ অনশন কর্মসূচিতে যেতে হচ্ছে।’
শিক্ষার্থী জেনাস ভৌমিক বলেন, ‘আমরা শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলন করব। শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের ছাত্র সংসদ বাস্তবায়নে আমরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি। বেলা সোয়া ১১টা পর্যন্ত আমরা ১০–১২ জন অনশনে বসেছি। অন্যরাও যুক্ত হবে। এখান থেকে আমরা কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করব। কমপ্লিট শাটডাউনে সব ধরনের প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।’
শিক্ষার্থীরা জানান, ২৬ আগস্ট ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে উন্মুক্ত আলোচনা করে প্রশাসনের একটি প্রতিনিধিদল। ২৮ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলেও ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না আসায় অনশন কর্মসূচি এবং শাটডাউনের ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করে অনশন কর্মসূচিতে অংশ নিতে প্রচারণা চালান গতকাল থেকে।
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক ইমরান হোসেন প্রধান বলেন, ‘ছাত্র সংসদের দাবির বিষয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছাত্রদলও একমত। আমরা আগে থেকেই ছাত্র সংসদের পক্ষে। তবে যেহেতু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম নির্বাচন হবে, সেহেতু ছাত্র সংসদের জন্য যে গঠনতন্ত্র তৈরি হবে, তা যেন সবার অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে খুবই বিচক্ষণতার সঙ্গে তৈরি করা হয়, যাতে এটি নিয়ে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে কোনো ধরনের বিতর্ক তৈরি না হয়।’
ছাত্রশিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সাদ কবির বলেন, ‘জুলাই বিপ্লবের এক বছর পূর্ণ হলেও এখনো প্রাণের ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু ধারার রাজনৈতিক চর্চার প্ল্যাটফর্ম ছাত্র সংসদ গড়ে ওঠেনি; যেখানে শিক্ষার্থীরা গণতন্ত্র চর্চা করতে পারবে, নেতৃত্বের প্রতিভা বিকশিত করতে পারবে, নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে পারবে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ চাইবে না, এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা নগণ্য। সুতরাং ছাত্র সংসদ ইস্যুতে প্রশাসনের চুপ থাকার সুযোগ নেই।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবির বিষয়টি নিয়ে গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলো আজ উপাচার্য সবাইকে অবগত করবেন। ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে গঠনতন্ত্র খসড়া তৈরির জন্য কমিটির কাজ চলমান। তারপর ইউজিসিতে পাঠানো হবে এবং সম্ভাব্য রোডম্যাপ অনুযায়ী ছাত্রসংসদ নির্বাচনের দিকে এগোবে।