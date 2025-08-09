নোয়াখালীতে মানববন্ধন
সাংবাদিক আসাদুজ্জামানের হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি
গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে কুপিয়ে হত্যার প্রতিবাদে নোয়াখালীতে মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছেন সাংবাদিকেরা। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নোয়াখালী প্রেসক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে নির্মমভাবে খুনের ঘটনা দেশে সাংবাদিকসহ সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাহীনতার প্রমাণ। শুধু গাজীপুরে নয়, সারা দেশেই এখন সাংবাদিকেরা নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে। সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক আসামিকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন সাংবাদিক লিয়াকত আলী খান, মিজানুর রহমান, আবদুর রহিম, আকবর হোসেন, ফয়জুল ইসলাম, মো. ইদ্রিস প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন এস এম নাসিম। এদিকে নোয়াখালী শহর ছাড়াও জেলার সোনাইমুড়ী, বেগমগঞ্জের চৌমুহনী এবং কবিরহাট উপজেলায় সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।