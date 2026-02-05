ফেনীর রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে অনশনে গণ অধিকারের প্রার্থী, সহকারী কমিশনারকে প্রত্যাহারের দাবি

ফেনীর রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে অনশনে গণ অধিকারের প্রার্থী, সহকারী কমিশনারকে প্রত্যাহারের দাবি
ফেনীতে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে অনশন করেছেন ফেনী–২ (সদর) আসনে গণ অধিকার পরিষদের প্রার্থী তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া।
প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণ ও সহকারী কমিশনারকে (ভূমি) প্রত্যাহারের দাবিতে আজ বৃহস্পতিবার সকালে তিনি অনশন শুরু করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে দুই থেকে তিন কর্মী ছিলেন। রাত আটটায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তাঁর অনশন চলছিল।
প্রার্থী তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া ‘জনতার অধিকার পার্টির’ চেয়ারম্যান। তাঁর দল নির্বাচন কমিশনের তালিকাভুক্ত না হওয়ায় তিনি গণ অধিকার পরিষদ থেকে নির্বাচন করছেন। অনশনরত এই প্রার্থীর হাতে বিভিন্ন দাবি লেখা প্ল্যাকার্ড ছিল।
তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, ‘ফেনী–২ আসনে নির্বাচনী আচরণবিধি চরমভাবে লঙ্ঘন হচ্ছে। প্রশাসন পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে। সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জসিম উদ্দিন আমাকে হুমকি দিয়েছেন। কিন্তু রিটার্নিং কর্মকর্তা এসব বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। নির্দিষ্ট প্রার্থীর পক্ষে বিলবোর্ড ও রঙিন প্রচারণায় একতরফা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আগামী আট ঘণ্টার মধ্যে জসিম উদ্দিনকে প্রত্যাহার না করলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেব।’
অনশন চলমান অবস্থায় তারিকুল ইসলামের সঙ্গে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এসে দেখা করেছেন একই আসনে হাতপাখা প্রতীকের ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী একরামুল হক। এর আগে দুপুরে এসে দেখা করেছেন জামায়াতে ইসলামী–সমর্থিত ১১–দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের ঈগল প্রতীকের প্রার্থী মোহাম্মদ মজিবুর রহমান মঞ্জু।
সকাল সাড়ে আটটা থেকে অনশনে বসা তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া প্রথম আলোকে বলেন, ‘জেলা প্রশাসক আমাকে একটি চিঠি দিয়েছেন। আগামীকাল শুক্রবার সকাল ১০টায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসবেন। সে সময় ঈগল প্রতীকের প্রার্থী মজিবুর রহমান মঞ্জু উপস্থিত থাকবেন। সে পর্যন্ত আমি অনশন চালিয়ে যাব।’
জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মর্ম সিংহ ত্রিপুরা বলেন, ‘গোয়েন্দা পুলিশ সকাল থেকে ঘটনাস্থলে অবস্থান করছে। নির্বাচনকালীন দাপ্তরিক কার্যক্রম যেন ব্যাহত না হয়, সে বিষয়ে তারিকুল ইসলামকে বোঝানোর চেষ্টা করছি।’
ফেনীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রোমেন শর্মা বলেন, নির্বাচন সময়ে এখন পর্যন্ত যতগুলো অভিযোগ এসেছে, সবই আমলে নিয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা ব্যবস্থা নিচ্ছেন। কিন্তু ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী এ পর্যন্ত লিখিতভাবে কোনো অভিযোগ দেননি। এ জন্য কারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি।