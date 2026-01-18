ফরিদপুরে ৩০ লাখ টাকায় কেনা ১১৮ কেজি ওজনের বিষ্ণু প্রতিমা উদ্ধার, ক্রেতা আটক: র্যাব
ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় ১১৮ কেজি ওজনের কালো পাথরের একটি বিষ্ণু প্রতিমা উদ্ধার করেছে র্যাব-১০ ফরিদপুর ক্যাম্পের একটি দল। আজ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে আলফাডাঙ্গা উপজেলার বুড়াইচ ইউনিয়নের বুড়াইচ মধ্যপাড়া গ্রামের একটি পুকুরপাড়ে ঝোপের মধ্য থেকে প্রতিমাটি উদ্ধার করা হয়।
র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে এই মূল্যবান কষ্টিপাথরের মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় ওই পুকুরের মালিক বুড়াইচ মধ্যপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সাদ্দাম মোল্লাকে (৩২) আটক করেছে র্যাব। তিনি ৩০ লাখ টাকায় প্রতিমাটি কিনে ৩ কোটি টাকায় বিক্রির চেষ্টা করছিলেন।
ফরিদপুর র্যাব ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার মো. তারিকুল ইসলাম বলেন, উদ্ধারকৃত মূর্তিটি কালো রঙের কষ্টিপাথরের। এটি অত্যন্ত প্রাচীন বলে ধারণা করছেন। তিনি বলেন, ‘এটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। তবে এর বাজারমূল্য আমাদের জানা নেই। তবে আমরা যাকে আটক করেছি, তিনি ৩০ লাখ টাকায় এটি এক জায়গা থেকে কিনেছেন এবং প্রায় তিন কোটি টাকায় বিক্রির জন্য একটি চক্রের সঙ্গে কথা বলছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে আমাদের জানিয়েছেন।’
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে আলফাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাসানাত বলেন, এ ব্যাপারে র্যাব বাদী হয়ে পুরাকীর্তি আইনে থানায় একটি মামলা করেছেন। পাথরের প্রতিমাটি বর্তমানে আলফাডাঙ্গা পুলিশের জিম্মায় রয়েছে। এ ব্যাপারে ঢাকায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে যোগাযোগ করা হয়েছে। তারা এসে প্রতিমাটি কষ্টিপাথরে নির্মিত কি না এবং কষ্টিপাথরে নির্মিত হলে এর বাজারমূল্য কেমন, তা নির্ধারণ করবেন।
ওসি আরও বলেন, র্যাবের এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আটক হওয়া সাদ্দামকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে সোমবার (১৯ জানুয়ারি) আদালতে সোপর্দ করা হবে।