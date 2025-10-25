ফুলপুরে পুলিশের গাড়িতে বসে ভিডিও, থানায় ডেকে সতর্ক করা হলো কিশোরদের

ফুলপুরে পুলিশের গাড়িতে বসে ভিডিও, থানায় ডেকে সতর্ক করা হলো কিশোরদের
ময়মনসিংহের ফুলপুর থানা চত্বরে পুলিশের একটি পিকআপ ভ্যানে বসে ভিডিও বানিয়ে তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয় কয়েকজন কিশোর। ভিডিওটি ভাইরাল হলে বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনের নজরে আসে। গতকাল শুক্রবার রাতে ওই সাত কিশোর ও তাঁদের অভিভাবকদের থানায় ডেকে সতর্ক করা হয়। অভিভাবকেরা মুচলেকা দেন, আর কিশোরেরা ক্ষমা চেয়ে মুক্তি পায়।
ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, পুলিশের গাড়িতে বসে কিশোর দলটি আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে কথা বলছে। তাদের মধ্যে তিনজনকে বলতে শোনা যায়, ‘ভাইয়া, আমগো ফুলপুর শহরের পোলাপানের সাথে লাগতে হইলে তোমার বুকে থাকতে হবে দম। কারণ, আমরা ফুলপুর শহরের পোলাপান একেকটা আইটেম বম। বুঝস নাই? মাথায় সেট কর।’ পাশে কালো রঙের একটি মোটরসাইকেল দাঁড়ানো ছিল। চারজন কিশোর গাড়ির ভেতরে এবং একজন মোটরসাইকেলে হেলান দিয়ে ভিডিওটি ধারণ করে ফেসবুকে ছড়িয়ে দেয়। এতে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।
পুলিশ জানায়, ভিডিওতে থাকা কিশোরেরা সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তারা ফুলপুর পৌর এলাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র এবং স্থানীয় বাসিন্দা।
ফুলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল হাদি বলেন, ভিডিওটি ১৬ বা ১৭ অক্টোবর বানানো হয়। তবে তা গত বুধবার (২২ অক্টোবর) পুলিশের নজরে আসে। এরপর কিশোরদের শনাক্ত করে শুক্রবার রাতে তাদের অভিভাবকসহ থানায় ডাকা হয়। ভাইরাল হওয়ার নেশায় মজা করে ভিডিওটি বানিয়েছিল তারা। পরে সবাই ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছে এবং ভবিষ্যতে এমন কাজ না করার অঙ্গীকার করেছে। অভিভাবকেরা সন্তানদের সঠিক পথে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থানায় মুচলেকা দিয়েছেন।