প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকাডুবি, নিখোঁজ দুই শিশুর মধ্যে একজনের মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি
গাজীপুর
নিখোঁজ আরেক শিশুর সন্ধানে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। আজ শুক্রবার সকালে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চাপাইর এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে দুর্গোৎসবের বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকা ডুবে নিখোঁজ দুই শিশুর মধ্যে একজনের লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে উপজেলার চাপাইর সেতুর পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

মারা যাওয়া শিশুটির নাম অঙ্কিতা মনি দাস (৪)। সে কালিয়াকৈর উপজেলার হিজলতলী এলাকার প্রভাস মনি দাসের মেয়ে। এ ছাড়া একই উপজেলার হিজলতলী এলাকার তাপস চন্দ্র দাসের ছেলে তন্ময় (৯) নিখোঁজ আছে।

ফায়ার সার্ভিস ও এলাকাবাসীর সূত্রে জানা গেছে, কালিয়াকৈর উপজেলার প্রায় সব প্রতিমা তুরাগ নদে বিসর্জন দেওয়া হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের সময় চাপাইর সেতুর পাশে একটি নৌকা ডুবে যায়। এ সময়ে বেশির ভাগ লোকজন সাঁতরে উঠতে পারলেও অঙ্কিতা ও তন্ময় নামের দুটি শিশু নিখোঁজ হয়। খবর পেয়ে কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার অভিযান শুরু করেন। রাত আটটা পর্যন্ত তাদের না পেয়ে উদ্ধার অভিযান স্থগিত রাখা হয়।

ডুবুরি দলের জোন কমান্ডার মো. আলাউদ্দিন জানান, পরে আজ শুক্রবার সকাল থেকে আবার অভিযান শুরু হয়। সকাল সাড়ে নয়টার দিকে ঘটনাস্থলে ডুবে যাওয়া নৌকার নিচে অঙ্কিতার লাশ পাওয়া যায়। তন্ময়ের সন্ধান চলছে।

