তিন দফা দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, এক ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
বরিশাল
তিন দফা দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ ও মহাসড়ক অবরোধ করেন। আজ রোববার বেলা ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কেছবি: প্রথম আলো

অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন বৃদ্ধি ও নিরাপদ পরিবহনব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ—এই তিন দফা দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন।

আজ রোববার বেলা ১টার দিকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে তিন দফা দাবিতে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ ও বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে মহাসড়কের দুই প্রান্তে যানজট বেড়ে গিয়ে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। বেলা ২টার দিকে তাঁরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

অবরোধ চলাকালে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা সংবাদিকদের বলেন, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) দাবিদাওয়া পূরণে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ না করে, তবে দক্ষিণবঙ্গকে অচল করে দেওয়া হবে।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলন করে শিক্ষার্থীরা তিন দফা দাবি না মানা হলে দক্ষিণাঞ্চল অচল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন।

শিক্ষার্থী ভূমিকা সরকার বলেন, ‘বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের যেদিকে তাকাবেন সেদিকেই সংকটে ভরপুর। আমরা এবার বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার আন্দোলনে নেমেছি। যদি আমাদের দাবি দ্রুত সময়ের মধ্যে মেনে না নেওয়া হয়, তবে আমরা কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব।’ একই দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মানববন্ধন, মিছিল ও গণস্বাক্ষর কর্মসূচি চালালেও প্রশাসন বা ইউজিসির কোনো প্রতিনিধি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা মহাসড়ক অবরোধে নেমেছেন বলে তিনি জানান।

শিক্ষার্থী ইনজাম শাওন বলেন, এখানে সব ক্ষেত্রেই সংকট। এর মধ্যে শ্রেণিকক্ষ–সংকট সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে। এ অবস্থায় শুধু পাঠদানই নয়, প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে। এ ছাড়া প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফিটনেসবিহীন পরিবহনে যাতায়াত করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ বছর পেরোলেও অবকাঠামোগত সংকট কাটেনি। বর্তমানে সাতটি অনুষদের ২৫ বিভাগে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থীর পাঠদানের জন্য অন্তত ৭৫টি শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন হলেও রয়েছে মাত্র ৩৬টি। অনেক সময় খোলা মাঠে ক্লাস চলে। শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষক–সংকটের কারণে সেশনজট প্রকট আকার ধারণ করছে।

এ ছাড়া শিক্ষক ও আবাসন সংকট, গ্রন্থাগারে বইয়ের স্বল্পতা, শিক্ষার্থীদের জন্য একটিমাত্র খেলার মাঠ, সুইমিং পুল ও জিমনেসিয়ামের অভাব শিক্ষাজীবন ব্যাহত করছে। প্রতিদিন ঝুঁকিপূর্ণ পরিবহনে যাতায়াত করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। একই ভবনে প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম চলায় শিক্ষক-কর্মচারীরাও দুর্ভোগে পড়ছেন।

বরিশাল বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করেছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

এর আগে গত ২৯ জুলাই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অবকাঠামোগত উন্নয়নের দাবিতে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি ও মানববন্ধন করেছিলেন। কিন্তু তাতে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র দুটি একাডেমিক ভবন, সীমিত ল্যাবরেটরি ও অপ্রতুল শ্রেণিকক্ষের কারণে শিক্ষার্থীরা ভোগান্তিতে পড়েছেন।

