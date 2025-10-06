লক্ষ্মীপুরে বাবার বিরুদ্ধে শিশুকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ
লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় নিজের মেয়েশিশুকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে এক বাবার বিরুদ্ধে। আজ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে তেওয়ারিগঞ্জ ইউনিয়নের আঁধার মানিক গ্রামে কাদির মাঝির বাড়িতে এ ঘটনাটি ঘটে।
নিহত শিশুর নাম ফারিহা সুলতানা। বয়স ৬ বছর। শিশুর বাবার নাম মো. ফারুক। তিনি ওই এলাকার কাদির মাঝির ছেলে। ফারুক দিনমজুরের কাজ করেন। খবর পেয়ে রাত ৯টার দিকে সদর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শিশুর বাবা মো. ফারুক মাদকাসক্ত। সন্ধ্যায় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাঁর সঙ্গে পরিবারের লোকজনের ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে তিনি উত্তেজিত হয়ে নিজের মেয়ে ফারিহাকে দা দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেন। পরে তাকে বাড়ির পুকুরে ফেলে দেন। এতে ঘটনাস্থলেই শিশুটি মারা যায়।
স্থানীয় লোকজন বলছেন, অভিযুক্ত ব্যক্তির মাদকাসক্তি নিয়ে পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি চলছিল। কয়েকবার গ্রামের লোকজনও তাঁকে মাদক ছাড়াতে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই নেশাই কাল হলো নিষ্পাপ শিশুটির জন্য।
তেওয়ারিগঞ্জ ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য লুৎফুর রহমান বলেন, শিশুটিকে হত্যার পর ফারুক ঘরের ভেতর দা হাতে অবস্থান করেন। আতঙ্কে স্থানীয় লোকজন ঘরে প্রবেশ করতে পারছিলেন না। পরে বাড়ির বাসিন্দারা জরুরি জাতীয় সেবা ৯৯৯-এ ফোন করে পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে আটক করে।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোহাম্মদ রেজাউল হক বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মাদকাসক্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তি শিশুটিকে হত্যা করেছেন। ধারালো ছুরি দিয়ে গলা কেটে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। তাঁকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।