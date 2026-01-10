মহাসড়ক পার হওয়ার সময় বাসের ধাক্কায় বৃদ্ধের মৃত্যু

মহাসড়ক পার হওয়ার সময় বাসের ধাক্কায় বৃদ্ধের মৃত্যু
ফেনীতে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় একটি যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত আটটার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনী সদর উপজেলার লেমুয়া ইউনিয়নের ভাঙা তাকিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বৃদ্ধের নাম কবির আহমেদ (৭৫)। তিনি ফেনী সদর উপজেলার ফাজিলপুর ইউনিয়নের টঙ্গীরপাড়া গ্রামের বজলুর রহমানের ছেলে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকায় মহাসড়ক পার হয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন বৃদ্ধ কবির আহমেদ। এ সময় দ্রুতগতির একটি যাত্রীবাহী বাস তাঁকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে কবির আহমেদ গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে ফেনী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত কবিরের ভাতিজা সাহাব উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর চাচা রাতে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন। তাঁরা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাতেই লাশ হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে এসেছেন।
ফেনীর মহিপাল হাইওয়ে থানার পরিদর্শক (ওসি) মো. আসাদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ বাসটি জব্দ করেছে। তবে চালক ও তাঁর সহকারীকে পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।