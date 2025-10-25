জেলা

দুই দিক থেকে ছুরি দিয়ে আঘাতের চেষ্টা, অটোরিকশা রক্ষায় মরিয়া যুবক, ভিডিও ভাইরাল

প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জ
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের বন্দরে সিএনজিচালিত অটোরিকশার পেছনে ঝুলে থাকা এক যুবককে ছুরিকাঘাতের চেষ্টার একটি ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছেছবি: ভিডিও থেকে সংগৃহীত

চলন্ত একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার পেছনে এক যুবক ঝুলে আছেন। তাঁকে অটোরিকশার ভেতরে থাকা দুই ব্যক্তি দুই পাশ থেকে ছুরিকাঘাতের চেষ্টা করছেন। এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে, পেছনে ঝুলে থাকা ব্যক্তি সিএনজিচালিত অটোরিকশাটির চালক, আর ভেতরে থাকা দুজন তাঁর গাড়ি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করছিলেন। ঘটনাটি কবে ও কোথায় ঘটেছে, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

ভিডিওতে দেখা যায়, সিএনজিচালিত অটোরিকশার পেছনের বাম্পারে দাঁড়িয়ে থাকা এক যুবক গাড়ির ছাদের প্লাস্টিকের কাভার ধরে আছেন। ভেতরে থাকা দুই ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে আঘাতের চেষ্টা করছেন। তাঁকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তবু ওই যুবক প্রাণপণ চেষ্টা করছেন গাড়িতে ওঠার। দৃশ্যটি পেছনে থাকা বাসের এক যাত্রী তাঁর মুঠোফোনের ক্যামেরায় ধারণ করেন।

ভিডিওটি ২৩ অক্টোবর দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে কক্সবাজারগামী বাসের যাত্রী নাজির উদ্দিন শাহ তাঁর ফেসবুক আইডিতে পোস্ট করেন। তিনি দাবি করেন, ঘটনাটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার মদনপুরে ঘটেছে। ওই দিন রাত ১২টা ২০ মিনিটের দিকের ঘটনা এটি। ভিডিওটি প্রকাশের পর দ্রুতই ফেসবুকসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়ে।

নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) তারেক আল মেহেদী প্রথম আলোকে বলেন, ‘ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি আমরা দেখেছি। তবে এখনো কেউ কোনো অভিযোগ দেয়নি। ঘটনাস্থল শনাক্ত ও প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চলছে।’

পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, ২৩ অক্টোবর দিবাগত রাত ১টা থেকে ২৪ অক্টোবর ভোর ৫টার মধ্যে মহাসড়কের মদনপুর এলাকায় ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ছিনতাইকারীরা অটোরিকশাটি ছিনিয়ে নেওয়ার সময় চালক গাড়ির পেছনে বাম্পারে দাঁড়িয়ে যান।

বন্দর থানার পরিদর্শক মোহাম্মদ আনিসুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘ভিডিওটি আমরা দেখেছি। ধারণা করা হচ্ছে মদনপুর থেকে লাঙ্গলবন্দের মাঝামাঝি কোথাও ঘটনাটি ঘটেছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন