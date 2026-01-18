সাতকানিয়ায় বাসের ধাক্কায় শিক্ষার্থী আহত, মহাসড়ক অবরোধ

সাতকানিয়ায় বাসের ধাক্কায় শিক্ষার্থী আহত, মহাসড়ক অবরোধ
চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় বাসের ধাক্কায় এক শিক্ষার্থী আহত হওয়ার ঘটনায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক অবরোধ করেছে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার কেরানীহাটের উত্তর পাশে রেলক্রসিং এলাকায় মহাসড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা।
আহত শিক্ষার্থীর নাম কারীনা কালাম ঐশী (১৫)। সে উপজেলার ধর্মপুর ইউনিয়নের প্রবাসী আবুল কালামের মেয়ে এবং সাতকানিয়া পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের এ বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থী।
স্থানীয় লোকজনের বরাতে পুলিশ জানায়, সকাল ১০টার দিকে সাতকানিয়া রেলক্রসিং এলাকায় ওই শিক্ষার্থী হেঁটে মহাসড়ক পার হচ্ছিল। এ সময় চট্টগ্রামগামী মারছা পরিবহনের একটি বাস তাকে ধাক্কা দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে উপজেলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম নগরে পাঠানো হয়। সেখানে একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। দুর্ঘটনায় তার আহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা পাশে রাখা বৈদ্যুতিক খুঁটি ফেলে মহাসড়ক অবরোধ করে। এতে প্রায় আধা ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে এবং মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।
দোহাজারী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সালাউদ্দিন চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং শিক্ষার্থীদের শান্ত করে। দুপুর ১২টার দিকে শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক থেকে সরে যায় এবং যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। বাসটি বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে। এ ঘটনায় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।