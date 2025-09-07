চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
দুই ছাত্রীকে উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারের হুমকির অভিযোগ, ছাত্রদলের নিন্দা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে দুই ছাত্রীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুলে এর নিন্দা জানিয়েছে শাখা ছাত্রদল। গতকাল শনিবার রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ নিন্দা জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব যাঁদের ওপর, তাঁরাই যখন ভয়ভীতির উৎসে পরিণত হন, তখন তা পুরো বিশ্ববিদ্যালয়কে কলঙ্কিত করে।
বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আলাউদ্দীন মহসিন ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল নোমান বিজ্ঞপ্তিতে সই করেন। এতে তাঁরা বলেন, গতকাল জামায়াত নেতার বক্তব্যের প্রতিবাদে প্রশাসনিক ভবনে ‘জমিদার ভবন লেখা’ কর্মসূচিতে দুই ছাত্রীর আইডি কার্ডের ছবি নিয়ে তাঁদের পরিবারকে ডেকে আনার হুমকি দেন উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার।
বিজ্ঞপ্তিতে এই দুই নেতা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক আসন থেকেই যখন নারী শিক্ষার্থীদের এভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়, তখন বহিরাগতদের হাতে নারী নিপীড়ন হওয়া খুব স্বাভাবিক। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা নারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। পাশাপাশি ছাত্রী হলগুলোতে অযৌক্তিক শর্ত আরোপ করেছেন। অবিলম্বে এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। নারী শিক্ষার্থীদের পূর্ণ নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
বিজ্ঞপ্তির বিষয়ে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল নোমান বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যায় হলে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ করবে—এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। শিক্ষার্থীদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। জুলাই–পরবর্তী নতুন বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকার রুদ্ধ করার চেষ্টা অন্যায়। তাই আমরা ছাত্রসংগঠন হিসেবে এর প্রতিবাদ জানিয়েছি।’
তবে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মো. সাইফুল ইসলাম। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি কোনো নারী শিক্ষার্থী হেনস্তা হওয়া বা হুমকি দেওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করিনি। বিশ্ববিদ্যালয় স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, তারা কখনোই শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।’