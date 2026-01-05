মুন্সিগঞ্জে মারধরে বাবা নিহত, ছেলে আটক
মুন্সিগঞ্জে মাদকাসক্ত ছেলের মারধরে এক বৃদ্ধ বাবার নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আজ সোমবার বিকেল পাঁচটার দিকে শহরের মোল্লাচর এলাকায় এ ঘটনায় ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ।
নিহত ব্যক্তির নাম মো. ওমর আলী ভান্ডারী (৭৫)। তিনি মোল্লাচর এলাকার বাসিন্দা। পুলিশের হাতে আটক তাঁর ছেলের নাম নজরুল ইসলাম (৪৫)।
স্বজনদের বরাতে পুলিশ জানায়, নজরুল ইসলাম প্রবাসে ছিলেন। সেখানে থাকা অবস্থায় মাদকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। বছরখানেক আগে দেশে ফিরে আরও বেশি মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন। মানসিকভাবেও অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুস্থতা ও স্বাভাবিক জীবনের ফিরিয়ে আনতে ওমর আলী ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা নজরুলকে মাদক সেবনে বাধা দিতেন।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে জানা যায়, আজ বিকেলে এলাকার রাস্তায় পাগলামি ও গালিগালাজ করছিলেন নজরুল। তাঁর পাগলামিতে এলাকার মানুষ হাসাহাসি করছিলেন। এ সময় ওমর আলী নজরুলকে বাড়িতে যেতে বললে নজরুল বাবাকে ঘুষি মারেন। এতে ওমর আলী ক্ষিপ্ত হয়ে ছেলেকে মারতে যাওয়ার সময় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।
মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো.মমিনুল ইসলাম আজ রাত সাড়ে ৯টার দিকে জানান, নিহত ব্যক্তির ছেলে নজরুলকে আটক করা হয়েছে। যত দূর জানা গেছে, নিহত ব্যক্তির হৃদ্রোগ ছিল। যেহেতু ঘুষির পর তিনি মারা গেছেন, প্রাথমিকভাবে এটিকে হত্যাকাণ্ড হিসেবে মামলা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।