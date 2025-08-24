খালেদা জিয়া নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য: বরকতউল্লা বুলু
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন দলটির ভাইস চেয়ারম্যান বরকতউল্লা বুলু। আজ রোববার দুপুরে কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলা বিএনপির সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
উপজেলা সদরের বুড়িচং এরশাদ ডিগ্রি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বরকতউল্লা বলেন, একটি কথা না বললেই নয়। বেগম খালেদা জিয়া নোবেল প্রাইজ পাওয়ার যোগ্য। কারণ, আজকে গ্রামবাংলার মা-বোনদের পরিবর্তন ও সাংস্কৃতিক যে পরিবর্তন হয়েছে, এর একমাত্র কারণ খালেদা জিয়া। তিনি ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় এসে ক্লাস এইট থেকে ইন্টারমিডিয়েট (এইচএসসি) পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছেন। উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। বিনা খরচে বই দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।
শিক্ষাক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার অবদানের কথা স্মরণ করে বিএনপি নেতা বরকতউল্লা বুলু বলেন, ‘আমি তখন একজন তরুণ এমপি। এলাকায় গেলেই মানুষ ধরে, “ভাই মেয়েদের সব ব্যবস্থা আপনারা করে দিয়েছেন, ছেলেদের কী হবে? মেয়েরা ম্যাট্রিক পাস করবে, ইন্টার পাস করবে; কিন্তু ছেলেরা তো সেভেন-এইট পর্যন্ত পড়তে পারবে না।” তখন আমি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ম্যাডামকে বললাম, এই যে মানুষ প্রশ্নটা করে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তখন তিনি (খালেদা জিয়া) শান্তভাবে বললেন, “আজকে যেসব মেয়ে লেখাপড়া করছে তারাই একদিন মা হবে। যে পরিবারে মা শিক্ষিত সেই পরিবারের কোনো মানুষ অশিক্ষিত হবে না। পাঁচ বছর পরে বাংলাদেশের সকল মানুষ এর রেজাল্টটি পাবে”। অতএব এই যে একটি দূরদর্শী চিন্তা, আজকে বাংলাদেশের সমস্ত সমাজ পরিবর্তন হয়েছে, মেয়েরা চাকরি করছে, ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, এর কারণটি হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়া।’
বরকতউল্লা বুলু আরও বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী আরেকটি কথা বলতেন, যে পরিবারে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সেই পরিবারের তিনটি গাছের চারা লাগিয়ে দেওয়ার জন্য। তাহলে লেখাপড়া করে যখন মেয়েরা উপযুক্ত হবে তখন এই গাছ বিক্রি করে মেয়েদের বিয়েও দিতে পারবে। এটি তাঁর যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ছিল।
সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসংস্থানবিষয়ক সম্পাদক ও কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাকারিয়া তাহের (সুমন)। প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির কুমিল্লা বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাক মিয়া।
উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এ টি এম মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব কবির হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন কুমিল্লা মহানগর বিএনপির সভাপতি উদবাতুল বারী (আবু), কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আশিকুর মাহমুদ (ওয়াসিম), যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুজ্জামান আমির প্রমুখ।
আগামী নির্বাচন বিএনপির জন্য সহজ নয় উল্লেখ করে বরকতউল্লা বলেন, ‘দেশি-বিদেশি অনেক শক্তিই বিএনপির বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। ভূরাজনৈতিক কারণে সারা বিশ্বের অনেক ইগল পাখির চোখ বাংলাদেশে। সেই চোখ উপেক্ষা করে বাংলাদেশকে রক্ষা করতে হবে। এর জন্য বিএনপির বিকল্প নেই।’
দলের নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, ‘আপনারা এমন কোনো আচরণ করবেন না, যে আচরণের কারণে বিএনপিকে নিয়ে কথা ওঠে, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নিয়ে কথা ওঠে, তারেক রহমানকে নিয়ে কথা ওঠে। আর কেউ যদি এমন আচরণ করেন, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনো হাইব্রিড যেন বিএনপিতে স্থান না পায়, সে বিষয়ে সতর্ক নজর রাখতে হবে। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।’