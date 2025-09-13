অক্টোবরেই বরিশাল-ঢাকা রুটে চালু হবে প্যাডেল জাহাজ: এম সাখাওয়াত হোসেন

অক্টোবরেই বরিশাল-ঢাকা রুটে চালু হবে প্যাডেল জাহাজ: এম সাখাওয়াত হোসেন
নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন জানিয়েছেন, বরিশাল থেকে রাজধানীমুখী যাত্রীদের জন্য আগামী অক্টোবর থেকেই চালু হতে যাচ্ছে প্যাডেল জাহাজ। ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার সমন্বয় ঘটাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
আজ শনিবার বেলা দুইটার দিকে বরিশাল সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় উপদেষ্টা এ তথ্য জানান। এর আগে সকাল ১০টার দিকে বরিশাল সার্কিট হাউসে বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, সড়ক ও জনপথ, পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি।
মতবিনিময় শেষে উপদেষ্টা নগরের জেলখাল উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন, ফরিদপুরের ভাঙ্গা থেকে পটুয়াখালী পর্যন্ত ছয় লেন সড়ক নির্মাণ, বরিশালের সড়ক ও নৌপথ সংস্কার, নদীখনন ও তীর রক্ষা, নদীবন্দর সংস্কার ও স্টিমার ঘাট নির্মাণ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন।
এম সাখাওয়াত হোসেন নির্বাচন বিষয়ে সাংবাদিকদের বলেন, উপদেষ্টা পরিষদ স্পষ্ট জানিয়েছে, ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন হবে। গণতন্ত্রের জন্য জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে এত প্রাণ ঝরেছে। তার যথাযথ প্রতিফলন হবে একটি জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ ছাড়া আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কিছুটা অবনতি হলেও নির্বাচন সামনে রেখে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে।
বরিশাল-ঢাকা নৌপথে সরকারি স্টিমার চালুর বিষয়ে নৌপরিবহন উপদেষ্টা বলেন, ‘বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বরিশালে স্টিমার ঘাটের নির্মাণকাজ চলছে। পুরোনো স্টিমারগুলো আমাদের ঐতিহ্য। আমরা সেগুলো সংস্কার করে পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিয়েছি। প্যাডেল জাহাজ চালু হলে যাত্রীসেবার পাশাপাশি এ অঞ্চলের পর্যটনেও নতুন গতি আসবে।’
বরিশাল নগরের খাল পুনরুদ্ধারে বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগের প্রশংসা জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, নৌ চলাচল ফিরিয়ে আনা ও খালসংলগ্ন এলাকায় ওয়াকওয়ে নির্মাণে বিআইডব্লিউটিএ সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। এ ছাড়া মীরগঞ্জ সেতু নির্মাণ ও হিজলা-মুলাদীতে বাঁধ তৈরির জন্য প্রায় সাড়ে ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ আনার চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে ভোলার গ্যাস বরিশালে আনার বিষয়েও চিন্তাভাবনা রয়েছে।