চট্টগ্রামে ডেঙ্গুতে একজনের মৃত্যু
ডেঙ্গুতে আক্রন্ত হয়ে চট্টগ্রামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। নিহত ব্যক্তির নাম মো. সালাউদ্দিন (৩১)। আজ দুপুরে সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে পাঠানো এক প্রতিবেদনে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, নিহত সালাউদ্দিন নগরের কালামিয়া বাজার এলাকার বাসিন্দা৷ গতকাল বুধবার তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। ডেঙ্গুর পাশাপাশি তাঁর কিডনি জটিলতাও ছিল। এ নিয়ে চট্টগ্রামে এ বছর ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা ২৩ জন।
জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের হিসাব অনুযায়ী, আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ২৯ জনের ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে পুরো বছরে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৪ হাজার ২৩৮ জন। গড় হিসেবে প্রতিদিন ৩৭ জন করে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন।