জয়পুরহাটে গভীর নলকূপের পাহারাদারের হাত-পা বাঁধা লাশ উদ্ধার

জয়পুরহাটে গভীর নলকূপের পাহারাদারের হাত-পা বাঁধা লাশ উদ্ধার
জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলায় একটি গভীর নলকূপের পাহারাদারকে হাত-পা বেঁধে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টায় কলিঙ্গা গ্রামের ফসিল মাঠের গভীর নলকূপের ঘর থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
নিহত ব্যক্তির নাম আবু সাঈদ (৬০)। তিনি উপজেলার বেলগাড়ী গ্রামের প্রয়াত রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে। তিনি কলিঙ্গা গ্রামের নুর মোহাম্মদের গভীর নলকূপের পাহারাদার ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আবু সাঈদ প্রতি রাতেই গভীর নলকূপের পাহারার কাজ শেষে আবার ভোরে নিজ বাড়িতে ফিরে সাংসারিক কাজ করতেন। কিন্তু আজ ভোরে তিনি বাড়িতে ফেরেননি। তখন তাঁর জামাতা গভীর নলকূপের ঘরে যান। তিনি গভীর নলকূপের ঘরের দরজা খোলা ও তাঁর শ্বশুরকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় চৌকির ওপর পড়ে থাকতে দেখেন। পরে এলাকাবাসীকে জানালে তাঁরা এসে থানায় খবর দেন। সকাল সাড়ে নয়টায় পুলিশ এসে লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
কলিঙ্গা গ্রামের ফজলুর রহমান বলেন, আবু সাঈদ একজন ভালো মানুষ ছিলেন। তাঁদের জানামতে, তাঁর কোনো শত্রু ছিল না। কেন তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো বুঝতে পারছেন না।
ক্ষেতলাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল করিম বলেন, গভীর নলকূপের পাহারাদার আবু সাঈদকে দুর্বৃত্তরা হত্যা করেছে। গভীর নলকূপের ঘর থেকে তাঁর হাত-পা বাঁধা গলাকাটা লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চলছে।