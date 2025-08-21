জেলা

আমাকে যেভাবে দেখেছেন, আমি তেমনই আছি, থাকব: সিলেটের নতুন ডিসি

নিজস্ব প্রতিবেদক
সিলেট
সিলেটের নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. সারওয়ার আলমছবি: প্রথম আলো

সিলেটের নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. সারওয়ার আলম বলেন, ‘আগে আমাকে যেভাবে দেখেছেন, আমি তেমনই আছি, তেমনই থাকব।’ পাথরখেকোদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রসঙ্গে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি আজ বৃহস্পতিবার সকালে এ কথা বলেন।

সকাল সাড়ে ৯টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যোগদান করেন নতুন ডিসি। এর আগে গত সোমবার মো. সারওয়ার আলম সিলেটের ডিসি হিসেবে নিয়োগ পান।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (সংযুক্ত) সারওয়ার আলম এই মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের একান্ত সচিবের দায়িত্বে ছিলেন। সাবেক ডিসি মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ আজ তাঁকে দায়িত্ব হস্তান্তর করেছেন।

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে নতুন জেলা প্রশাসক বলেন, ‘বেশ কয়েকটা বিষয় আমার অগ্রাধিকার থাকবে। আইনশৃঙ্খলা, পরিবেশ, পর্যটন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—এ বিষয়গুলো। সব কাজেই আমার অগ্রাধিকার থাকবে, তবে এ কয়েকটা কাজে আমার বিশেষ অগ্রাধিকার থাকবে।’

নতুন জেলা প্রশাসক বলেন, ‘সিলেট হচ্ছে প্রকৃতিকন্যা। প্রকৃতিকন্যা যেন প্রকৃতির মতোই থাকে, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করব। এখানে অবশ্যই উন্নয়ন হবে, তবে এটা হতে হবে টেকসই উন্নয়ন। সিলেট যেহেতু পর্যটন এলাকা, যেহেতু এখানে প্রচুর পর্যটক আসেন, কোনোভাবেই যেন প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট না হয়, এটা খেয়াল রাখতে হবে।’

জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম বলেন, সবাই মিলে কাজ করলে সিলেটের প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ভালো থাকবে। তিনি আজ বিকেলে সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্র পরিদর্শন করবেন।

আরও পড়ুন

সিলেটে নতুন ডিসি সারওয়ার আলম

আজ সকাল ৯টায় সিলেটের হজরত শাহজালাল (রহ.) ও হজরত শাহপরান (রহ.)–এর মাজার জিয়ারত শেষে নতুন জেলা প্রশাসক তাঁর দায়িত্ব নেন। এ সময় তাঁকে স্বাগত জানান বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা–উন–নবী।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সরকারের পতনের পর থেকে সিলেটের সংরক্ষিত এলাকা, পর্যটনকেন্দ্র ও পাথর কোয়ারি থেকে ব্যাপকভাবে বালু ও পাথর লুট শুরু হয়। সম্প্রতি সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রে গণলুটের ঘটনা ঘটে, যা দেশ–বিদেশে সমালোচিত হয়েছে। মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদকে এ ঘটনার পর বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে।

আরও পড়ুন

সিলেটে পাথরকাণ্ডে ডিসির পর এবার ইউএনওকে বদলি

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন