নোয়াখালীতে গ্যাসের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ, একই পরিবারের চারজন দগ্ধ

নোয়াখালীতে গ্যাসের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ, একই পরিবারের চারজন দগ্ধ
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় বসতঘরে গ্যাসের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে একই পরিবারের নারী-শিশুসহ চারজন দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় এক শিশুকে ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়েছে।
আজ বুধবার রাত আটটার দিকে উপজেলার বসুরহাট পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মডার্ন রোডের রাহাত মঞ্জিলের দ্বিতীয় তলার একটি ফ্ল্যাটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
দগ্ধরা হলেন ফ্ল্যাটের ভাড়াটে কুমোদ চন্দ্র নাথ (৪৩), তাঁর স্ত্রী সবিতা রানী নাথ (৩২), মেয়ে ঐর্দিকা (৮) ও ছেলে তূর্য (৪)।
কুমোদ চন্দ্র নাথ বলেন, সন্ধ্যার দিকে পরিবারের সবাই দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হঠাৎ ঘরের মধ্যে বিকট শব্দ হয়। মুহূর্তেই আগুন বিভিন্ন কক্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এতে তাঁরা চারজন দগ্ধ হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে গুরুতর আহত ঐর্দিকাকে ঢাকায় পাঠানো হয়। এ ঘটনায় ফ্ল্যাটের আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন মালামালও পুড়ে গেছে।
কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা মাইন উদ্দিন বলেন, ঐর্দিকার শরীরের ২০ শতাংশ, তূর্যের ১০ শতাংশ এবং স্বামী-স্ত্রীর দুজনের ২ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।
কোম্পানীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের লিডার মো. আবদুল মালেক বলেন, রান্নার পর গ্যাসের চুলা বন্ধ থাকলেও সুইচ থেকে ধীরে ধীরে গ্যাস লিক হচ্ছিল। পরে পূজার জন্য মোমবাতি জ্বালানোর সময় বিস্ফোরণ ঘটে। তবে তদন্ত শেষে প্রকৃত কারণ জানা যাবে।