মিয়ানমারে পাচারের সময় দুই কিশোর উদ্ধার, এক পাচারকারী আটক

মিয়ানমারে পাচারের সময় দুই কিশোর উদ্ধার, এক পাচারকারী আটক
মিয়ানমারে পাচারের চেষ্টার সময় কক্সবাজারের টেকনাফে দুই কিশোর উদ্ধার করেছে বিজিবি। এ সময় পাচারকারী দলের এক সদস্যকে আটক করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় টেকনাফ সদর ইউনিয়নের কেরুনতলী এলাকা থেকে ওই দুই কিশোরকে উদ্ধার করা হয়।
উদ্ধার হওয়া দুই কিশোর কক্সবাজার শহরের বাসিন্দা। তাদের চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে টেকনাফের কেরুনতলী এলাকায় নাফ নদী দিয়ে পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল বলে জানিয়েছে বিজিবি। এ ঘটনায় আটক ব্যক্তির নাম মো. রাসেদ (১৮)। তিনি উখিয়ার রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরের বাসিন্দা।
টেকনাফ-২ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিকুর রহমান বলেন, সম্প্রতি টেকনাফ সীমান্তে সংঘবদ্ধ মানব পাচারকারী চক্র সক্রিয় হয়ে উঠছে। তাদের একটি দল দুই কিশোরকে মিয়ানমারে পাচারের চেষ্টা করছিল। খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়। এ সময় একজনকে আটক করা সম্ভব হলেও মানব পাচারকারী চক্রের কিছু সদস্য পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় থানায় মামলা হবে।