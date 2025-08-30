জেলা

গোপালগঞ্জে সড়কে প্রাণ গেল দুই ভাইয়ের

প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জ
সড়ক দুর্ঘটনাপ্রতীকী ছবি

গোপালগঞ্জে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই ভাই নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার রাত পৌনে ১০টার দিকে ঢাকা–খুলনা মহাসড়কের গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ডুমদিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুজন হলেন সদর উপজেলার খাগাইল গ্রামের রুহুল আমিন খান (৬১) ও তাঁর ভাই দুলাল আমিন খান (৬৩)।

গোপালগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মির মো. সাজেদুর রহমান দুর্ঘটনায় দুই ভাইয়ের মৃত্যুর খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক রোমান মোল্লা বলেন, গতকাল রাত ১০টার দিকে ঢাকাগামী যাত্রীবাহী বাস মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে দুলাল আমিন ঘটনাস্থলেই মারা যান। গুরুতর আহত রুহুল আমিনকে উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। দুই ভাই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে মোটরসাইকেলে করে গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন