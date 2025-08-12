জেলা

মহাসড়ক অবরোধ করে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষার্থীদের সেমিনার

প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জ
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের ডিপিপি দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়নের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী একাডেমিক ভবন-৩–এর সামনেছবি: প্রথম আলো

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ প্রকল্পের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়নের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে সেমিনার করেছেন শিক্ষক–শিক্ষার্থীরা। সেমিনারে শাহজাদপুরের বুড়ি পোতাজিয়া এলাকায় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী একাডেমিক ভবন-৩–এর সামনে বগুড়া-নগরবাড়ী মহাসড়কে দেড় ঘণ্টাব্যাপী এই সেমিনার হয়। এ সময় মহাসড়কের দুই পাশে যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষক–শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যৌথভাবে এ সেমিনারের আয়োজন করেন।

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর (ভারপ্রাপ্ত) নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সেমিনারে সংগীত বিভাগের চেয়ারম্যান ইয়াতসিংহ শুভ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আলোচনায় অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়টির পরিকল্পনা কর্মকর্তা চন্দন মণ্ডল ও গবেষণা কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

ইয়াতসিংহ শুভ প্রথম আলোকে বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তর, হাওর ও জলাশয় উন্নয়ন অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সব শর্ত পূরণ করেই রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস নির্মাণের ডিপিপি তৈরি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হলে পরিবেশের কোনো ক্ষতি নয়; বরং তা প্রকৃতি ও পরিবেশের সহায়ক হবে।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, একটি যৌক্তিক দাবি নিয়ে তাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে আন্দোলন করছেন। এ সময়ের মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের ইতিবাচক সাড়া নেই, এমনকি কেউ যোগাযোগও করেননি। তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা উত্তরাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ বন্ধ করেছেন।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বলেন, গত রোববার সরকারকে ৪৮ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেওয়া হয়। সরকারের তরফ থেকে এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সরকারের কাছ থেকে এ বিষয়ে কোনো রকম আশ্বাস না পেলে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সড়ক যোগাযোগের পাশাপাশি রেলযোগাযোগও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৭ সালে ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়। এরপর সাতবার সংশোধনের পর সর্বশেষ ৫১৯ কোটি ১৫ লাখ টাকায় নেমে আসে। প্রকল্প মেয়াদ ধরা হয়েছে ২০২৫ সালের মার্চ থেকে ২০২৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। বর্তমানে পৌর শহরের শাহজাদপুর মহিলা কলেজ, সাইফুদ্দিন ইয়াহিয়া ডিগ্রি কলেজসহ ভাড়া করা দুটি বাড়িতে চলছে বিশ্ববিদ্যালয়টির একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম।

