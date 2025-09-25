জেলা

পদ্মার ২৫ কেজির পাঙাশ বিক্রি হলো প্রায় ৬৪ হাজার টাকায়

রাজবাড়ী
পদ্মা নদীর মোহনায় জেলের জালে ধরা পড়ে ২৫ কেজি ওজনের এই পাঙাশছবি: প্রথম আলো

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ঘাটে পদ্মা নদীর প্রায় ২৫ কেজি ওজনের একটি পাঙাশ মাছ ৬৩ হাজার ৭৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এক প্রবাসী মাছটি কিনে নেন।

স্থানীয় জেলেরা জানান, মানিকগঞ্জের জাফরগঞ্জ এলাকার জেলে রতন হালদার আজ সকালে দৌলতদিয়া ফেরিঘাট থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার ভাটিতে বাহিরচর দৌলতদিয়া কলার বাগান এলাকায় নদীর মোহনায় জাল ফেলেন। বেলা ১১টার দিকে তাঁর জালে বড় একটি পাঙাশ মাছ ধরা পড়ে। পরে তিনি মাছটি বিক্রির জন্য দৌলতদিয়া ৬ নম্বর ফেরিঘাট এলাকার মোহন মণ্ডলের আড়তে নিয়ে আসেন। মাছটির ওজন প্রায় ২৫ কেজি।

দৌলতদিয়ার ৫ নম্বর ফেরিঘাট এলাকার মাছ ব্যবসায়ী চান্দু মোল্লা নিলামে ২ হাজার ৫০০ টাকা কেজি দরে ৬২ হাজার ৫০০ টাকায় মাছটি কিনে নেন। তিনি জানান, মাছটি কেনার পর তিনি পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন। এ সময় ঢাকার বাসিন্দা এক যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী কেজিপ্রতি ৫০ টাকা বেশি দরে, অর্থাৎ ২ হাজার ৫৫০ টাকা কেজি হিসাবে মোট ৬৩ হাজার ৭৫০ টাকায় মাছটি কিনে নেন। এরপর ঢাকায় ওই প্রবাসীর ঠিকানায় দুপুরের পর মাছটি পাঠানো হয়।

