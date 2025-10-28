জেলা

মিরসরাইয়ে ট্রেনের ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু

প্রতিনিধি
মিরসরাই, চট্টগ্রাম
লাশপ্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ট্রেনের ধাক্কায় আনুমানিক ৫০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের সোনাপাহাড় এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইনের চট্টগ্রামমুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রেলওয়ে পুলিশ জানায়, নিহত ব্যক্তির পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। তবে পোশাক ও অবয়বের কারণে ধারণা করা হচ্ছে ওই ব্যক্তি ভবঘুরে। চট্টগ্রামমুখী মেঘনা এক্সপ্রেস ট্রেন ওই ব্যক্তিকে ধাক্কা দেয়। এতে তাঁর মুখ থেঁতলে গেছে।

দুর্ঘটনাস্থলে লাশ উদ্ধার করতে যাওয়া চট্টগ্রাম রেলওয়ে পুলিশের সীতাকুণ্ড ফাঁড়ির সহকারী উপপরিদর্শক রাশেদ রানা প্রথম আলোকে বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন