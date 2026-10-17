পুকুরে ডুবে দুই বোনের মৃত্যু, যেভাবে পাওয়া গেল তাদের লাশ

পুকুরে ডুবে দুই বোনের মৃত্যু, যেভাবে পাওয়া গেল তাদের লাশ
কুমিল্লার দেবীদ্বারে বাড়ির পাশের পুকুরে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে দুই বোনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে উপজেলার ভানী ইউনিয়নের আসাদনগর গ্রামের পূর্বপাড়া ভূঁইয়াবাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
মারা যাওয়া দুই শিশু হলো ওই গ্রামের ইলেকট্রিশিয়ান বিল্লাল হোসেন ভূঁইয়ার মেয়ে সামিয়া (৯) ও সানিয়া (৭)। তারা স্থানীয় আসাদনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিল। সামিয়া তৃতীয় শ্রেণিতে এবং সানিয়া প্রথম শ্রেণিতে পড়ত।
দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে শিশু দুটির চাচাতো চাচা হুমায়ুন কবির ওই পুকুরে গোসল করতে নামেন। এ সময় পানির নিচে তাঁর পায়ে কিছু একটার স্পর্শ লাগলে তুলে দেখেন সামিয়ার নিথর দেহ। পরে পুকুরে তল্লাশি চালিয়ে সানিয়াকেও উদ্ধার করা হয়। এরপর স্থানীয় লোকজন দুই বোনকে চান্দিনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
দেবীদ্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান শুক্রবার রাত ১১টার দিকে বলেন, তিনি সাংবাদিকের কাছ থেকে ঘটনাটি শুনেছেন। দুই শিশুর মরদেহ দাফন করা হয়েছে বলেও জানতে পেরেছেন। তবে বিষয়টি খোঁজ নিতে একজন উপপরিদর্শককে (এসআই) দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
স্বজনদের ধারণা, শুক্রবার দুপুরে দুই বোন বাড়ির পুকুরে গোসল করতে যায়। একপর্যায়ে ছোট বোন সানিয়া পুকুরের ঘাটের সিঁড়ি থেকে পিছলে গভীর পানিতে পড়ে যায়। তাকে বাঁচাতে গিয়ে বড় বোন সামিয়াও পানিতে তলিয়ে যায়।
শিশুদের স্বজন শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া জানান, বিল্লাল হোসেনের তিন মেয়ের মধ্যে সামিয়া ও সানিয়া বড়। ছোট মেয়ে মরিয়ম আক্তারের বয়স দুই বছর। দুই শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।