খুলনায় গুলিতে প্রবাসী নিহত, মাদক ব্যবসা নিয়ে দ্বন্দ্বের কথা জানাল পুলিশ

খুলনা
খুলনার রূপসায় সোহেল হাওলাদার (৪৫) নামে এক প্রবাসী যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে উপজেলার নৈহাটি ইউনিয়নের রহিমনগর গ্রামের মানিক সরদারের বালুর মাঠ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সোহেল হাওলাদার ওই গ্রামের মৃত রুস্তম হাওলাদারের ছেলে। তিনি কয়েক বছর মধ্যপ্রাচ্যে ছিলেন। দেড় বছর আগে দেশে ফিরে বছরখানেক ধরে ঢাকায় ছিলেন এবং চার-পাঁচ মাস ধরে এলাকায় ছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, গতকাল রাতে বাড়ির পাশের মাঠে ছিলেন সোহেল। এ সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত হঠাৎ তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। অন্তত আটটি গুলি তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে লাগে। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মাদক ব্যবসা নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।  গ্রুপিং বা টাকা ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণে ঘটনাটি ঘটেছে। সোহেলের বিদেশে থাকা অবস্থায় একটি মাদকের মামলা ছিল বলে জানা গেছে। দেশে ফিরে তিনি মাদক ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

পুলিশ জানায়, নিহত সোহেলের লাশ খুলনা মেডিকেল কলেজের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এখনো কোনো মামলা হয়নি। জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

